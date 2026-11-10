لسانك حصانك.. محسن صالح يثير الجدل برسالة غامضة

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن رؤيته لمعايير تقييم المدربين، مؤكدًا أن النجاح لا يُقاس فقط بعدد البطولات أو تولي قيادة الفرق الكبيرة المليئة بالنجوم.

ووجه محسن صالح رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تحدث خلالها عن أهمية الإمكانيات المتاحة للمدرب، وقدرته على تطوير الفرق التي تعاني من الأزمات وتحقيق نتائج أفضل معها.

وكتب محسن صالح: «لسانك حصانك.. ليس هناك مدرب لديه كل المعايير الشخصية والعلمية والمواصفات، كثير منهم لم يحققوا بطولات!».

وأضاف: «أن تتولى فريقًا مهددًا وليس لديه إمكانيات وترفعه درجات، أفضل من تولي فريق متخم بالنجوم وبعيد عن المنصات».

واختتم رسالته قائلًا: «أحيانًا السقوط سببه هفوات.. زلة لسان أو خروج عن التقاليد والعادات».