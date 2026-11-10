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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل يساعد الكمون على التخسيس وخفض الكوليسترول؟.. دراسات تكشف تأثير تناوله يوميًا

هل يساعد الكمون على التخسيس وخفض الكوليسترول؟.. دراسات تكشف تأثير تناوله يوميًا
هل يساعد الكمون على التخسيس وخفض الكوليسترول؟.. دراسات تكشف تأثير تناوله يوميًا
ولاء عادل

لا يقتصر استخدام الكمون على إضافة النكهة المميزة للأطعمة، إذ تشير أبحاث علمية إلى احتمال ارتباط تناوله ببعض الفوائد الصحية، من بينها المساعدة على تقليل الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

وأعادت نتائج عدد من الدراسات تسليط الضوء على هذا النوع من التوابل، بعدما رصدت تحسنًا في بعض المؤشرات الصحية لدى أشخاص تناولوا كميات محددة من مسحوق الكمون يوميًا، إلا أن المتخصصين يؤكدون أن هذه النتائج لا تجعله علاجًا للسمنة أو ارتفاع الكوليسترول، ولا تغني عن اتباع نظام غذائي صحي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون يوميًا؟

بحثت تجارب سريرية تأثير إضافة الكمون إلى النظام الغذائي، ووجدت ارتباطًا بين استهلاكه وتحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالوزن وصحة القلب.

وفي تجربة عشوائية استمرت 3 أشهر، شاركت 88 امرأة يعانين زيادة الوزن، وتناولت المجموعة الأولى الزبادي مضافًا إليه 3 جرامات من مسحوق الكمون في وجبتين يوميًا، بينما تناولت المجموعة الثانية الزبادي دون الكمون.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن الكمون حققن انخفاضًا أكبر في الوزن ومحيط الخصر، كما سجلن تحسنًا في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وفي دراسة استطلاعية أخرى أُجريت عام 2025، تناول 29 شخصًا بالغًا جرامين من الكمون يوميًا لمدة شهرين، ولاحظ الباحثون انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الضار LDL، بينما لم تظهر تغيرات واضحة في سكر الدم.

ومع ذلك، فإن العدد المحدود للمشاركين وعدم وجود مجموعة ضابطة في الدراسة الأخيرة يجعلان النتائج أولية، ولا يسمحان بتعميمها على جميع الأشخاص.

كيف يمكن أن يؤثر الكمون على مستويات الكوليسترول؟

يرجع اهتمام الباحثين بالكمون إلى احتوائه على مركبات نباتية نشطة قد يكون لها دور في بعض العمليات المرتبطة بصحة الجسم، ومنها التمثيل الغذائي والتعامل مع الدهون.

وتشير بعض الأبحاث إلى إمكانية تأثير هذه المركبات على امتصاص الكوليسترول، فضلًا عن خصائص مضادة للالتهاب أظهرتها دراسات تناولت مركب الثيموكينون.

لكن لا تزال الآليات التي قد تفسر هذه التأثيرات بحاجة إلى مزيد من البحث، كما أن تحسن النتائج في التجارب السريرية لا يعني أن الكمون وحده كان المسؤول عنها، خاصة أن المشاركات في إحدى الدراسات التزمن أيضًا بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

وفي هذا الإطار، توضح كولين توكسبري، من جامعة بنسلفانيا، أن النتائج المرتبطة بالكمون تستحق الاهتمام، لكن هناك أدلة علمية أكثر قوة تدعم مجموعة من التغييرات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة القلب والتحكم في الوزن، أبرزها:

  • تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.
  • زيادة استهلاك الخضراوات والفواكه.
  • استبدال الدهون المشبعة بمصادر الدهون غير المشبعة.
  • تقليل السعرات الحرارية بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

كما خلصت مراجعة منهجية إلى أن مكملات الكمون قد تساعد على تحقيق انخفاض محدود في مستويات الكوليسترول، لكنها لا تمثل بديلًا عن التغييرات الغذائية والسلوكية الأساسية.

أضرار تناول الكمون بجرعات مرتفعة.. متى يجب الحذر؟

يختلف تناول الكمون باعتباره أحد مكونات الطعام عن استخدام مستخلصاته أو مكملاته الغذائية بتركيزات مرتفعة، فبينما يُعد استخدامه المعتاد في الطهي آمنًا بشكل عام، فإن الجرعات المركزة تحتاج إلى مزيد من الحذر.

وتلفت كولين توكسبري إلى أهمية التمييز بين استخدام التوابل لتحسين مذاق الطعام والاعتماد على منتجات عشبية بهدف علاج الحالات الطبية.

وقد تتداخل بعض مكملات الكمون مع أدوية تنظيم سكر الدم أو الأدوية المؤثرة في تخثر الدم، وهو ما يجعل استخدامها دون استشارة طبية أمرًا غير مناسب لبعض الفئات.

كذلك تختلف تركيزات المواد الفعالة من منتج إلى آخر، ولا تخضع المكملات الغذائية للمستوى نفسه من الرقابة المطبقة على الأدوية، ما قد يجعل معرفة الجرعة الفعلية أمرًا صعبًا.

وينصح المتخصصون مرضى السكري والأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم باستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الكمون المركزة، مع تجنب تعديل جرعات الأدوية أو إيقافها اعتمادًا على هذه المنتجات.

طرق استخدام الكمون في الوجبات اليومية

يمكن إضافة الكمون إلى العديد من الأطعمة للاستفادة من نكهته ومركباته النباتية، دون الحاجة إلى تناوله في صورة مكملات غذائية.

ومن الطرق المناسبة لاستخدامه إضافته إلى الخضراوات المشوية، خاصة القرنبيط، أو وضعه في شوربة العدس واليخنات، كما يمكن استخدامه ضمن تتبيلات الدجاج واللحوم.

ويمكن الجمع بينه وبين مصادر الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والزبادي اليوناني، إذ قد تساعد الدهون على امتصاص بعض المركبات النباتية القابلة للذوبان فيها.

هل تناول ملعقة صغيرة من الكمون يوميًا كافٍ للتخسيس؟

رغم أن بعض الدراسات رصدت نتائج إيجابية عند تناول كميات تتراوح بين جرامين و3 جرامات من الكمون يوميًا، فإن الأدلة المتاحة لا تزال غير كافية لاعتباره وسيلة فعالة ومستقلة لإنقاص الوزن أو علاج ارتفاع الكوليسترول.

وتؤكد تارا شميت، من مايو كلينك، أن الفائدة الحقيقية لا تأتي من الاعتماد على مكون غذائي واحد، وإنما من إدخاله ضمن نمط حياة صحي ومستمر.

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