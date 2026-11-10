غطوا جثته بالتبن.. حجز الطالب المتهم بإنهاء حياة صغير بقصد سرقته بزفتي

قررت جهات التحقيق بنيابة زفتي بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء طالب حياة صغير بقصد سرقته بواسطة قالب طوب وغطي جثمانه بالتبن لحين سماع أقوال شهود عيان وعرض جثمان الضحية علي الطب الشرعي لحين ورود تحريات المباحث.

حجز طالب المتهم



وكان ضباط مباحث زفتي نجحوا في ضبط الطالب المتهم في واقعة إنهاء حياة

طفل والعثور علي جثته هامدة عقب تغيبه بالساعات بشوارع مدينة زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة طفل لما يتجاوز سوي عامين بأحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما شكل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمد سرحان وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبه جنائية في الحادث من عدمه وتحديد هوية الجاني لعرضه على جهات التحقيق.

فريق بحث جنائي



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتي من طالب "م.ش"11 سنة عقب ارتكابه واقعة إنهاء حياة صغير ضحية بقصد سرقة أمواله وغطي جثمانه بالتبن بجوار مبني مهجور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعرض علي جهات التحقيق.

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.