القاهرة.. وفد رفيع المستوى من ليبيريا يبحث التعاون في تشغيل المطارات المصرية

استقبل الطيار وائل سمير النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وفداً رفيع المستوى من جمهورية ليبيريا، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وأمنها، ودعم وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بحضور الطيار سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني وتوجيهات الوزير نحو تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع القارة الأفريقية، وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الطيران المدني.

وضم الوفد الليبيري كلاً من الأميرة إيفا كوبر (Princess Eva Cooper)، المدير العام لهيئة السياحة الوطنية الليبيرية، ويوليوس دي. دينيس جونيور (Julius D. Dennis, Jr.)، المدير العام لسلطة الطيران المدني الليبيرية، وستيفن آر. جونسون (Stephen R. Johnson)، نائب المدير العام للشئون الإدارية بسلطة الطيران المدني الليبيرية، وإرنست هيوز (Ernest Hughes)، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسلطة المطارات الليبيرية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وممثلي السفارة الليبيرية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تشغيل وإدارة المطارات، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مجالات أمن المطارات، وتطوير منظومة العمل وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

كما امتدت المباحثات لتشمل سبل دعم وتنشيط الحركة السياحية بجمهورية ليبيريا، من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين، وتعزيز الربط الجوي، وتهيئة بيئة جاذبة لاستقطاب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات إلى ليبيريا.

وفي هذا السياق، استعرض الجانب المصري الخبرات والإمكانات الفنية والتشغيلية التي تمتلكها الشركة المصرية للمطارات في مجال إدارة وتشغيل المطارات، وبحث فرص نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني وتبادل المعرفة، بما يدعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني، ويسهم في تعزيز دور المطارات في دعم التنمية السياحية والاقتصادية بجمهورية ليبيريا.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز حضور قطاع الطيران المدني المصري على الساحة الأفريقية، وترسيخ دور الشركة المصرية للمطارات كشريك إقليمي في مجالات إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، بما يسهم في توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ودعم جهود التنمية السياحية والاقتصادية بالقارة الأفريقية.