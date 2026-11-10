فروا من ساحة القتال.. الكونغو تحكم بالإعدام على 66 جنديًا بتهمة الجبن

أفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 66 جنديًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية صدر بحقهم حكم بالإعدام، بتهم تشمل الجبن والتمرد ورفض تنفيذ الأوامر.

تنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات الجنود في الكونغو

وجاءت الأحكام عقب محاكمة 71 جنديًا أمام محكمة عسكرية في منطقة واليكالي بإقليم شمال كيفو شرقي البلاد، حيث بُرّئ أربعة جنود، فيما حُكم على جندي آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقال الجيش إن المحاكمة تهدف إلى تعزيز الانضباط بين صفوف القوات، في الوقت الذي تخوض فيه معارك ضد الجماعات المسلحة شرقي البلاد.

وتشهد المنطقة صراعًا مستمرًا منذ عقود، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجبهة إعادة تأسيس الأمة (FRN)، وهي تحالف للمتمردين يضم حركة 23 مارس (M23).

وبحسب التقارير، أُلقي القبض على الجنود في 20 أكتوبر الماضي بمنطقة واليكالي، بعد اتهامهم بترك مواقعهم والفرار خلال اشتباكات مع مقاتلي جبهة إعادة تأسيس الأمة.