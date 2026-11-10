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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع استقرار الكهرباء بقرى الفرافرة عقب السيطرة على حريق مجمع الكهرباء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، جهود استقرار التيار الكهربائي بقرى مركز الفرافرة، عقب عودة الخدمة إلى المدينة وجميع القرى وانتظام التغذية الكهربائية، وذلك في إطار توجيهاتها بتكثيف المتابعة الميدانية واللحظية لضمان استقرار الخدمة وعدم تأثر المرافق الحيوية.

و أجرى المهندس ياسر عمر، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، وسلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام التيار الكهربائي، والوقوف على مدى استقرار الخدمة بمختلف المناطق.

وشملت الجولة محطات مياه الشرب، ومحطات الرفع، والوحدات الصحية، والمراكز التكنولوجية، إلى جانب متابعة فرق الصيانة بمجمع كهرباء الفرافرة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.

وأكدت المتابعة انتظام الخدمة الكهربائية بالمدينة والقرى التابعة للمركز، مع استمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة أعمال الصيانة لضمان استقرار التيار الكهربائي وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة أن حريق اندلع منذ ثلاثة ايام بمجمع كهرباء الفرافرة كان محدودًا، ونشب بأحد المغذيات خارج غرفة التحكم الرئيسية، ما أدى إلى اشتعال الغلاف الصاج الخارجي لهنجر غرفة التحكم، دون وقوع أي أضرار بماكينات التوليد أو تأثر كفاءة تشغيلها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محطه كهرباء الفرافره

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