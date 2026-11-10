زراعة الوادي الجديد: بدء حصاد الذرة الشامية على مساحة 59 ألفًا و340 فدانًا

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق موسم حصاد محصول الذرة الشامية، أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي تعتمد عليها صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني، مشيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول على مستوى المحافظة بلغ نحو 59 ألفًا و340 فدانًا.



زراعة الوادي الجديد: بدء حصاد الذرة الشامية بالمحافظة على مساحة 59 ألفًا و340 فدانًا

وقال المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، إن أعمال الحصاد بدأت بمركز الداخلة، من خلال تنفيذ يوم حقلي بأحد الحقول المتميزة بزمام مدينة موط، والمنزرعة بأحد هجن الذرة الشامية الفردية، وذلك في إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة.

وأوضح أن الحقل الذي شهد بدء أعمال الحصاد حقق نتائج متميزة من حيث جودة المحصول ومؤشرات الإنتاجية، في ظل الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية، واستخدام المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية، بما ساهم في حماية الزراعات وتحسين مستوى الإنتاج.

وأضاف أن الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية تواصل أعمال المتابعة الميدانية للحقول الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ومتابعة مراحل نمو المحصول ومكافحة الآفات التي قد تؤثر على الإنتاج.

وأشار إلى أن الذرة الشامية تمثل أهمية اقتصادية كبيرة للمزارعين، باعتبارها من المحاصيل الرئيسية المستخدمة في صناعة الأعلاف، فضلًا عن دورها في دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الزراعة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.