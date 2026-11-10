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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الوادي الجديد تعلن وصول 97 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين

بطاقات تموينيه
بطاقات تموينيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد وصول دفعة جديدة تضم 97 بطاقة تموينية، تشمل بطاقات بدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقات.

استمرار العمل على تلبية طلبات المواطنين

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، وصول الدفعة الجديدة من البطاقات التموينية، مشيرة إلى استمرار العمل على تلبية طلبات المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات التموينية المختلفة.

وأوضحت، أن الدفعة الجديدة تتضمن 22 بطاقة بدل تالف، و45 بطاقة بدل فاقد، بالإضافة إلى 30 بطاقة فصل اجتماعي، بإجمالي 97 بطاقة تموينية. وأن البطاقات ستكون متاحة للتسليم من خلال مكاتب خدمة المواطنين المطورة التابعة لكل إدارة تموينية، بينما يتم تسليم بطاقات إدارة الخارجة من مكتب خدمة المواطنين التابع للإدارة، والكائن خلف النادي الاجتماعي.

وشددت المديرية على ضرورة حضور صاحب البطاقة شخصيًا لاستلامها، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للتحقق من البيانات والتأكد من تسليم البطاقة إلى صاحبها، وضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه.

وتناشد مديرية التموين المواطنين الذين تقدموا بطلبات استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي، التوجه إلى مكاتب خدمة المواطنين المختصة لاستلام بطاقاتهم، عقب التأكد من وصولها، مع الالتزام بإجراءات التسليم المقررة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

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