أبو هميلة: حادث قطاري العياط هو التاسع منذ 2002.. ونطالب بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالمنطقة

طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بإجراء دراسة متكاملة ومستقلة لأسباب تكرار حوادث القطارات بمنطقة العياط، مؤكدًا أن الحادث الأخير يعد التاسع تقريبًا الذي تشهده المنطقة منذ عام 2002، وهو ما يستدعي الوقوف على المشكلات المتكررة والعمل على معالجتها بصورة جذرية.

وقال أبو هميلة، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، إن تكرار الحوادث جعل اسم العياط يرتبط بحوادث السكك الحديدية، مطالبًا بدراسة طبيعة المنطقة والوقوف على الأسباب الفنية والتشغيلية التي تقف وراء تكرار هذه الوقائع.

وأكد النائب، وهو من أبناء العياط، تقديره للجهود المبذولة لتطوير منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن وقوع حادث لا يقلل من حجم الجهود التي يبذلها وزير النقل والوزارة والقيادات المسؤولة بالهيئة، لكنه شدد على ضرورة البحث عن أسباب تكرار الحوادث في المنطقة تحديدًا.

مستشفى العياط يستقبل 38 مصابًا.. وتحذيرات من نقص الإمكانيات

وكشف أبو هميلة أنه توجه إلى مستشفى العياط المركزي فور علمه بالحادث، موضحًا أن المستشفى المركزي تم هدمه، وأن المستشفى الاحتياطي الموجود حاليًا يتولى تقديم الخدمات الطبية لأهالي العياط، الذين يتجاوز عددهم مليون مواطن.

وأضاف أن المستشفى استقبل نحو 38 مصابًا جراء الحادث، خرج معظمهم بعد التأكد من أن إصاباتهم سطحية، محذرًا من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة إذا استقبلها المستشفى في ظل الإمكانيات والوضع الحالي.

مطالب بتوفير تمويل إعادة بناء مستشفى العياط المركزي

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء مستشفى العياط المركزي، بما يضمن تقديم خدمات طبية مناسبة لأهالي المنطقة، والقدرة على التعامل مع الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة.

وشدد أبو هميلة على أهمية التعامل مع حادث قطاري العياط باعتباره واقعة تستدعي دراسة منفردة ومتكاملة، لا تقتصر على تحديد المسؤوليات المباشرة، وإنما تمتد إلى فحص طبيعة المنطقة والمشكلات التي قد تسهم في تكرار حوادث القطارات بها، ووضع حلول تمنع تكرارها مستقبلًا.