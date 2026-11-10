اليونان تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تدفق المهاجرين

قال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس اتخاذ تدابير إضافية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزرها الجنوبية مثل جزيرة كريت.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أنه يوجد حالياً أكثر من ألف و600 شخص في مرافق موزعة على أنحاء اليونان، في حين يواصل السكان معارضة اقتراح إنشاء مركز استقبال جديد خارج مدينة هيراكليون، الذي قد يفتح أبوابه في غضون أيام.

ومن المتوقع أن تناقش اليونان والنمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا إنشاء مركز لإعادة المهاجرين في أفريقيا خلال اجتماع يعقد في فيينا في 16 نوفمبر الجاري، وتعتبر رواندا المرشح الأبرز، مع أخذ أوغندا في الاعتبار أيضًا.

