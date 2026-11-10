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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تدفق المهاجرين

تدفق المهاجرين
تدفق المهاجرين
أ ش أ

 قال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس اتخاذ تدابير إضافية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزرها الجنوبية مثل جزيرة كريت.
وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أنه يوجد حالياً أكثر من ألف و600 شخص في مرافق موزعة على أنحاء اليونان، في حين يواصل السكان معارضة اقتراح إنشاء مركز استقبال جديد خارج مدينة هيراكليون، الذي قد يفتح أبوابه في غضون أيام.
ومن المتوقع أن تناقش اليونان والنمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا إنشاء مركز لإعادة المهاجرين في أفريقيا خلال اجتماع يعقد في فيينا في 16 نوفمبر الجاري، وتعتبر رواندا المرشح الأبرز، مع أخذ أوغندا في الاعتبار أيضًا.
 

وزير الهجرة اليوناني تدابير إضافية المهاجرين جزرها الجنوبية

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