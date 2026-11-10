مقارنة بين .. بايك X55 e و هيونداي فينيو 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بايك X55 e و هيونداي فينيو موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بايك X55 e 2027

بايك X55 e 2027

زودت سيارة بايك X55 e 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بايك X55 e 2027

بايك X55 e 2027

تحصل سيارة بايك X55 e 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 217 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك X55 e 2027

بايك X55 e 2027

تباع سيارة بايك X55 e 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو 2027

تمتلك سيارة هيونداي فينيو 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو 2027

تستمد سيارة هيونداي فينيو 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 980 ألف جنيه .