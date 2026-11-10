حادث قطاري العياط| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستكشف ملابسات حادث قطاري العياط، وتجيب عن التساؤلات المتعلقة بأسباب توقف القطار، ودور ناظر المحطة وشبكة التحكم المركزية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العنصر البشري يمثل أحد محاور التساؤل بشأن حادث قطاري العياط، متسائلًا: «القطر اللي كان رايح أسوان ده كان واقف ليه؟ الطريق كان فاضي ولا زحمة؟ كل دي أسئلة تخليك تقول: ما الذي جرى؟ وناظر المحطة مش يسأل القطار واقف ليه؟».

وأضاف أحمد موسى: «النيابة العامة هتجاوب عن هذه الأسئلة، وشبكة التحكم المركزية دورها إيه؟ والحادث اللي حصل في طهطا والحادث اللي حصل في طوخ بالقليوبية دول حوادث إرهاب».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن أجهزة الدولة تكاتفت للتعامل مع تداعيات حادث قطاري العياط، قائلًا: «تكاتف أجهزة الدولة نقطة مضيئة في ظل هذه المأساة».

وتابع أن توقف سائق القطار دون سبب قد يترتب عليه حدوث مشكلة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين، ومشيرًا إلى الاختلاف بين القطارات السريعة وقطارات الضواحي التي اعتاد المواطنون استقلالها في الماضي.

وأشار إلى أن من حق الجميع انتقاد ما حدث، لكن دون توجيه اتهامات، موضحًا: «قائد القطار توفى، والمساعد لم يُسأل حتى الآن نتيجة لحالته الصحية بشأن وقف جهاز الـATC، والنيابة العامة ستكشف كل تفاصيل الحادث، مفيش حد عايز حد يموت، كلنا بنشتغل عشان نمنع الحوادث».