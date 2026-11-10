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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس البحوث الزراعية: نصدر 2.4 مليون طن من البرتقال المصري وننافس إسبانيا عالميًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

أكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك أصنافًا متميزة من البرتقال، وعلى رأسها النيفل أورنج «البرتقال أبو سرة»، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف تحظى باهتمام عالمي، إذ تسعى دول مختلفة إلى الاطلاع على الدراسات المتعلقة بها والاستفادة من التجربة المصرية في تطويرها.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة

وقال موسى، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن مصر تمتلك أفضل أصناف البرتقال على مستوى العالم، موضحًا أن إسبانيا كانت تتفوق على مصر في هذا المجال، لكن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تنافسها حاليًا في الأسواق الدولية.

وأضاف: «إحنا مصدرين بس من البرتقال المصري حوالي 2 مليون و400 ألف طن حتى تاريخه»، مشددًا على أن المنافسة لم تعد مقتصرة على تصدير المنتجات الزراعية، وإنما امتدت إلى منافسة منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا في تطوير قطاع الفراولة، مؤكدًا أنها تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.

وأوضح أن مصر بدأت التعاون مع عدد من الشركات الأمريكية للحصول على أصناف فراولة، والعمل على تطوير أصناف محمية، لافتًا إلى انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «يوبوف» عام 2019.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية الأصناف النباتية التي تطورها مصر، فضلًا عن دعم زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية ورفع قيمتها السعرية.

وأكد موسى أن قطاع الزراعة المصري شهد تطورًا في مختلف أنشطته وقطاعاته، سواء على مستوى الإنتاج الزراعي أو تطوير الأصناف وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

البرتقال المصري الصادرات الزراعية الفراولة المجمدة سعد موسى

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