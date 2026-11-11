قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغرب الفاسي لضم أسامة نور الدين
بحرية الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محاولات الإخوان توظيف حادثة قطار العياط سياسيًا.. ومركز البحوث الزراعية يطوّر هجن ذرة بإنتاجية تصل إلى 70 طنًا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى الفقي: الضغوط الخارجية قد تكون أحد العوامل المُؤثرة في تغيير بعض أعضاء الحكومة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تأجيل تغيير الحكومة قد يكون أحيانًا بهدف منحها فرصة إضافية لتنفيذ مهام أو قرارات لم تستكملها بعد، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب القرار يميلون إلى الإبقاء على الحكومة رغم وجود شكاوى من أدائها، انتظارًا لتحقيق النتائج المطلوبة.

مصطفى بكري: الإخوان حاولوا توظيف حادث قطاري العياط سياسيًا

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الانتقادات التي أعقبت حادث تصادم قطاري العياط جاءت من اتجاهات مختلفة، موضحًا أن جزءً منها عبّر عن حالة من الغيرة الوطنية والحزن لدى مواطنين مصريين إزاء ما حدث، بينما حاولت جماعة الإخوان، بحسب قوله، تسييس الواقعة بدافع العداء للنظام ورموزه.

نشأت الديهي ينتقد بيان مفوضية الأمم المتحدة بشأن "متصدقش ومدى مصر" ويدعو إلى اليقظة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن منصتي "متصدقش" و"مدى مصر"، معتبرًا أنه يتضمن انتقادات للأوضاع المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، متسائلًا عن مواقف المفوضية من قضايا أخرى، وما يجري داخل البيت الأبيض.

مركز البحوث الزراعية يطور هجن ذرة بإنتاجية تصل إلى 70 طنًا

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن مركز البحوث الزراعية حقق نتائج في تطوير هجن الذرة، من بينها هجن يصل ارتفاعها إلى نحو 3 أمتار.

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن هذه الهجن تدخل ضمن المحاصيل المخصصة لإنتاج الأعلاف، موضحًا أن إنتاجية الفدان منها تتراوح بين 60 و70 طنًا في المتوسط.

طارق حجي: لا حل للحرب الروسية الأوكرانية دون تدخل قوى خارجية.. وإيران النموذج الشيعي للإخوان

قال المفكر طارق حجي إن الحرب الروسية الأوكرانية ترتبط بأبعاد شخصية وتاريخية متعددة، معتبرًا أن هذه الخلفيات تمثل أحد العوامل المفسرة لطبيعة الصراع واستمراره، وأنه لا يوجد حل للأزمة دون تدخل قوى خارجية.

وأوضح حجي، خلال لقاء على قناة «النهار»، أن أوكرانيا تمثل بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممتلكات سوفيتية خرجت من يده، في حين يرى الجانب الأوكراني أن روسيا ضمته إليها بالقوة.

السعيد كامل: صناعة الدواء في مصر تغطي 91% من احتياجات السوق المحلية

أكد الدكتور السعيد كامل، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواء في مصر تُعد من الصناعات العريقة، التي تمتد جذورها إلى عام 1939، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من احتياجات السوق المصرية من الأدوية، وذلك على مستوى المنتج النهائي.

وأوضح، كامل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ببرنامج «اليوم صحة»، المذاع على قناة «مودرن mti» أن بعض مدخلات ومكونات الإنتاج لا تزال تعتمد على الاستيراد، إلا أن الدواء في صورته النهائية يُنتج محليًا، بما يعني أن 91 علبة من كل 100 علبة دواء يتم تداولها في السوق المصرية مصنعة داخل مصر.

ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟.. بكري يُجيب

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لمنع وقوع الحوادث وتعزيز معدلات الأمان داخل المرفق.

مصطفى بكري الإخوان البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

السيول

مخاوف من مخاطر السيول في العراق.. وتحركات عاجلة للدفاع المدني

مضيق هرمز

الجيش الإيراني: اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري بمضيق هرمز

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد