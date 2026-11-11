أخبار التوك شو| محاولات الإخوان توظيف حادثة قطار العياط سياسيًا.. ومركز البحوث الزراعية يطوّر هجن ذرة بإنتاجية تصل إلى 70 طنًا

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى الفقي: الضغوط الخارجية قد تكون أحد العوامل المُؤثرة في تغيير بعض أعضاء الحكومة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تأجيل تغيير الحكومة قد يكون أحيانًا بهدف منحها فرصة إضافية لتنفيذ مهام أو قرارات لم تستكملها بعد، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب القرار يميلون إلى الإبقاء على الحكومة رغم وجود شكاوى من أدائها، انتظارًا لتحقيق النتائج المطلوبة.

مصطفى بكري: الإخوان حاولوا توظيف حادث قطاري العياط سياسيًا

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الانتقادات التي أعقبت حادث تصادم قطاري العياط جاءت من اتجاهات مختلفة، موضحًا أن جزءً منها عبّر عن حالة من الغيرة الوطنية والحزن لدى مواطنين مصريين إزاء ما حدث، بينما حاولت جماعة الإخوان، بحسب قوله، تسييس الواقعة بدافع العداء للنظام ورموزه.

نشأت الديهي ينتقد بيان مفوضية الأمم المتحدة بشأن "متصدقش ومدى مصر" ويدعو إلى اليقظة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن منصتي "متصدقش" و"مدى مصر"، معتبرًا أنه يتضمن انتقادات للأوضاع المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، متسائلًا عن مواقف المفوضية من قضايا أخرى، وما يجري داخل البيت الأبيض.

مركز البحوث الزراعية يطور هجن ذرة بإنتاجية تصل إلى 70 طنًا

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن مركز البحوث الزراعية حقق نتائج في تطوير هجن الذرة، من بينها هجن يصل ارتفاعها إلى نحو 3 أمتار.

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن هذه الهجن تدخل ضمن المحاصيل المخصصة لإنتاج الأعلاف، موضحًا أن إنتاجية الفدان منها تتراوح بين 60 و70 طنًا في المتوسط.

طارق حجي: لا حل للحرب الروسية الأوكرانية دون تدخل قوى خارجية.. وإيران النموذج الشيعي للإخوان

قال المفكر طارق حجي إن الحرب الروسية الأوكرانية ترتبط بأبعاد شخصية وتاريخية متعددة، معتبرًا أن هذه الخلفيات تمثل أحد العوامل المفسرة لطبيعة الصراع واستمراره، وأنه لا يوجد حل للأزمة دون تدخل قوى خارجية.

وأوضح حجي، خلال لقاء على قناة «النهار»، أن أوكرانيا تمثل بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممتلكات سوفيتية خرجت من يده، في حين يرى الجانب الأوكراني أن روسيا ضمته إليها بالقوة.

السعيد كامل: صناعة الدواء في مصر تغطي 91% من احتياجات السوق المحلية

أكد الدكتور السعيد كامل، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواء في مصر تُعد من الصناعات العريقة، التي تمتد جذورها إلى عام 1939، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من احتياجات السوق المصرية من الأدوية، وذلك على مستوى المنتج النهائي.

وأوضح، كامل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ببرنامج «اليوم صحة»، المذاع على قناة «مودرن mti» أن بعض مدخلات ومكونات الإنتاج لا تزال تعتمد على الاستيراد، إلا أن الدواء في صورته النهائية يُنتج محليًا، بما يعني أن 91 علبة من كل 100 علبة دواء يتم تداولها في السوق المصرية مصنعة داخل مصر.

ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟.. بكري يُجيب

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لمنع وقوع الحوادث وتعزيز معدلات الأمان داخل المرفق.