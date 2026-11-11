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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. استكمال أعمال رصف طريق وجية أباظة بمركز فاقوس

رصف طريق
رصف طريق
محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،تابع ايمن هيكل رئيس مركز ومدينة فاقوس إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية والتي شملت منطقة " أحمد حلمي " بالمدينة  ، وذلك بمساحة إجمالية ٩٠٠٠ مترا مسطحاً ، بنسبة تنفيذ ٢٥% وبتكلفة اجمالية قدرها ٧ ملايين جنيه، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المشروعات الجارية رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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