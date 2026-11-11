الألكسو تشارك في الدورة الأولى للجنة الإقليمية للاتفاقية العربية المنقّحة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالدوحة

شاركت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في أعمال الدورة العادية الأولى للجنة الإقليمية الخاصة بالاتفاقية المنقّحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

وذكرت الألكسو في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن منظمة اليونسكو عقدت هذه الدورة في مقر الأمم المتحدة بالدوحة، عبر مكتبها الإقليمي في بيروت بصفته أمانة الاتفاقية.. حيث مثّل الألكسو في الدورة الدكتور صابر الفطيسي، الخبير بإدارة العلوم والبحث العلمي.

وتأتي هذه الدورة عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 18 أبريل 2026، بعد أن صادقت عليها خمس دول هي مصر ولبنان وفلسطين وقطر واليمن، وكانت الاتفاقية قد اعتُمدت في باريس في 2 فبراير 2022.

وشاركت في الدورة 14 دولة عربية أخرى بصفة مراقب، إلى جانب الألكسو واتحاد الجامعات العربية ومنظمة الإيسيسكو، بصفتها المنظمات الإقليمية التي نصّت عليها الاتفاقية.

وأقرّت اللجنة خلال الدورة نظامها الداخلي، وانتخبت مكتبها برئاسة دولة قطر، واعتمدت خطة العمل الانتقالية للفترة 2026–2027. كما شرعت في إنشاء شبكة المنطقة العربية لمراكز المعلومات الوطنية (ARNNIC)، وشهدت إطلاق تقرير "وضع التعليم العالي في الدول العربية" الذي أعدّه مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومعهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وأكدت الألكسو في كلمتها دعمها للاتفاقية واستعدادها للتعاون مع اللجنة الإقليمية في تنفيذها، وعرّفت بمبادرة التكامل العربي الأوروبي للحركية العلمية والأكاديمية المشتركة التي أطلقتها في يونيو 2026.