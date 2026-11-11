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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم “الأربعاء” المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “عيون أطفالنا مستقبلنا”، بمدرسة المساعي العسكرية بنين بحي غرب شبين الكوم بالشراكة مع الجمعية العالمية لأندية الليونز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ، وتعزيز منظومة الكشف المبكر والوقاية للطلاب ، بما يدعم توفير رعاية صحية متكاملة ويسهم في تحسين جودة حياة النشء.

وقد رافق المحافظ، الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة، وهاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة سوزي قنديل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، ونهي حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية.

وتفقد محافظ المنوفية آلية عمل المبادرة بداية من تسجيل البيانات وصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للمبادرة والتي تستهدف الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتأثيرها السلبي علي التحصيل الدراسي والنمو الإجتماعي للأطفال، مشدداً على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم التسهيلات والدعم وتذليل أي معوقات لتحقيق مستهدفات المبادرة.

وأشار مدير مديرية الصحة إلي أنه يتم تنفيذ أعمال المبادرة من خلال فرق طبية مجهزة بالمدارس والتي تستهدف طلاب المرحلة الإبتدائية بقطاعي الريف والحضر بالمدارس الحكومية والخاصة والمجتمعية والفكرية والأزهرية من عمر 6 وحتي 12 سنة، ويتم تسجيل نتائج الفحوصات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة ، مع إحالة الحالات التي ثبتت إيجابيتها إلى عيادات الربط المتخصصة، لاستكمال الفحوصات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من أساتذة طب وجراحة العيون وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية بالمجان ، مع استمرار المتابعة الدورية للحالات طوال العام الدراسي.

تأتي انطلاق هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الانسان المصري وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الامراض وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية المجانية للوصول بها إلي كافة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية يدشن مدارس

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