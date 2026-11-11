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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنهاء تكليف الششتاوي من نائب رئيس حي الهرم ونقله لمركز ومدينة أوسيم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قراراً رسمياً يحمل رقم (2769) لسنة 2026، يتضمن إجراء تنقلات إدارية جديدة تشمل قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة.

ونصت المادة الأولى من القرار على إنهاء تكليف الششتاوي محمد الششتاوي السيد من العمل نائباً لرئيس حي الهرم، على أن يتم توزيعه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المعنية كافة لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل الإداري والميداني بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز أوسيم حي الهرم

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