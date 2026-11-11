صواريخ حوثية تستهدف الرياض.. الدفاعات السعودية تتحرك وتسقط 3 صواريخ كروز قبل وصولها لأهدافها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ طوافة «كروز» أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً نجاح منظومة الدفاع الجوي في التصدي للهجوم قبل وصول الصواريخ إلى أهدافها.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصواريخ الثلاثة وتدميرها، دون أن تصل إلى أهدافها المقصودة.

تصعيد حوثي جديد ضد السعودية

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وتصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف داخل الأراضي السعودية.

وفي المقابل، يواصل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتنفيذ عملياته العسكرية ضد مواقع الحوثيين، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة.