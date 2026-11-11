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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ثورة في علاج الصلع.. مشط كهربائي صيني لإعادة إنبات الشعر بنسبة 100%

الصلع - تعبيرية
الصلع - تعبيرية
إلهام عبد العزيز

طور باحثون صينيون مشطًا كهربائيًا تجريبيًا قد يمثل طفرة جديدة في علاج تساقط الشعر والصلع الوراثي، بعدما أظهرت التجارب الأولية قدرته على تحفيز نمو الشعر بفاعلية تفوق المينوكسيديل، أحد أشهر العلاجات المستخدمة لمكافحة الصلع.

الصلع الوراثي وأدوية المينوكسيديل

ووفقًا لدراسة نُشرت في دورية Nature Communications العلمية، يحمل الجهاز اسم «ديتانجل» (Detangle)، وطورّه باحثون في جامعة بيهانغ الصينية، مستوحين تصميمه من فيلم ديزني «رابونزل».


ويجمع المشط بين التحفيز الكهربائي وإيصال المواد العلاجية مباشرة إلى بصيلات الشعر، إذ يحتوي على أسنان مزودة بأقطاب كهربائية تطلق نبضات دقيقة تساعد على نفاذ العلاج إلى طبقات أعمق من الجلد والوصول إلى البصيلات بصورة أكثر فاعلية.

نتائج واعدة في تجارب الفئران


وأظهرت التجارب أن استخدام المشط مرة كل ثلاثة أيام لمدة 28 يومًا أدى إلى إعادة نمو الشعر بنسبة 100% في المناطق المحلوقة من ظهور الفئران، مقارنة بنحو 70% باستخدام المينوكسيديل خلال الفترة نفسها، فيما سجل الفيناسترايد نتائج أقل فاعلية من الجهاز.


ولم يقتصر تأثير المشط على تحفيز نمو الشعر، بل ساعد أيضًا على تكوين أوعية دموية جديدة حول بصيلات الشعر، ما عزز تدفق الدم إليها، وهو عامل قد يسهم في تحسين عملية النمو.


ويعمل الجهاز من خلال آليتين؛ الأولى تعتمد على التحفيز الكهربائي لفروة الرأس، إذ تساعد الأسنان المصممة خصيصًا على رفع الجلد برفق للسماح للنبضات الكهربائية بالنفاذ بصورة أفضل، فيما تتمثل الثانية في تعزيز وصول الجزيئات العلاجية الموجودة داخل حجرات المشط إلى بصيلات الشعر مباشرة.

هل يصبح المشط علاجًا جديدًا للصلع؟


ويعتقد الباحثون أن الجهاز قد يمثل خيارًا واعدًا لعلاج الثعلبة الأندروجينية، المعروفة بالصلع الوراثي، وهي أكثر أشكال تساقط الشعر شيوعًا، مؤكدين أهمية توصيل المواد العلاجية إلى البصيلات بصورة آمنة وفعالة لتحقيق نتائج أفضل.


ومع ذلك، لا يزال المشط في المرحلة التجريبية، ولم يخضع حتى الآن لاختبارات على البشر، ما يعني أن فعاليته وسلامته في علاج الصلع لدى الإنسان لم تثبتا بعد.


وتتواصل الأبحاث لتطوير علاجات جديدة لتساقط الشعر، إلى جانب المينوكسيديل والفيناسترايد، ومن بينها مستحضر فموي ممتد المفعول يحمل اسم VDPHL01، أظهر نتائج واعدة في إعادة نمو الشعر لدى الرجال خلال ستة أشهر، فضلًا عن علاج موضعي تجريبي يُعرف باسم TH07، يجمع بين الفيناسترايد والمينوكسيديل واللاتانوبروست، وحقق نتائج أفضل من استخدام مكوناته منفردة.

الصلع الوراثي الصين المينوكسيديل

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