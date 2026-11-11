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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آداب بني سويف تنظم ندوة علمية حول اللسانيات الإدراكية والتمازج بين اللغة والنفس

آداب بني سويف
آداب بني سويف

برعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وبعناية الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميدة كلية الآداب، والأستاذ الدكتور منال السيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور جودة مبروك، عميد الكلية الأسبق ورئيس قسم اللغة العربية، عقد قسم اللغة العربية بكلية الآداب، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، ندوة علمية بعنوان «اللسانيات الإدراكية: دراسة في التمازج اللغوي والنفسي»، وذلك بقاعة المناقشات بالدور الأرضي بالكلية.

وحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور عطية سليمان، أستاذ اللسانيات العصبية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، حيث تناول أحد المجالات الحديثة في الدراسات اللغوية، الذي يبحث في العلاقة بين اللغة والعقل وعمليات الإدراك والتفكير، وما يقدمه من آفاق جديدة لفهم الظواهر اللغوية من منظور يجمع بين تخصصات متعددة.

وأتاحت الندوة لطلاب قسم اللغة العربية وطلاب الكلية فرصة للتعرف على هذا الفرع المعرفي الحديث، واستكشاف آفاقه البحثية التي تتجاوز حدود الدرس اللغوي التقليدي إلى المنهج البيني، من خلال الربط بين اللسانيات وعلم النفس والعلوم العصبية، بما يدعم قدراتهم البحثية ويفتح أمامهم مجالات أوسع لإعداد الأبحاث والرسائل العلمية.

وتأتي الندوة في إطار حرص قسم اللغة العربية وكلية الآداب على إثراء الحياة العلمية، والتعريف بالاتجاهات البحثية المعاصرة، وإتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع الخبرات الأكاديمية المتخصصة

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