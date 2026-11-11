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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة EASA

أكاديمية مصر للطيران للتدريب
أكاديمية مصر للطيران للتدريب
نورهان خفاجي

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز التفتيش الذي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA)، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الحالي، لتجدد اعتمادها كمنظمة معنية بمراقبة وتشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلي.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكد التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والتدريب.

وشمل التفتيش تقييم نظام الجودة (Compliance Monitoring System)، إلى جانب مراجعة أنظمة الصيانة والهندسة والسلامة المرتبطة بأجهزة الطيران التمثيلي، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات وتشريعات الوكالة الأوروبية، وضمان استمرار تطبيق منظومة متكاملة من معايير الجودة والسلامة وفقًا للمواصفات الدولية.

ومن جانبه، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن خالص اعتزازه وتقديره للجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي والالتزام المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، والحفاظ على المكانة الرائدة للأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف سليمان، يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة متميزة لنحو 25 عامًا في مجال تشغيل واعتماد أجهزة الطيران التمثيلي، رسخت خلالها أكاديمية مصر للطيران للتدريب مكانتها كواحدة من المؤسسات الرائدة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، وتضم منظومة التدريب بالأكاديمية حاليًا أجهزة الطيران التمثيلي لعدد من طرازات الطائرات وهي: A320 CEO/NEO, A330-200, A340, B777-200ER, B737-800, B737-8 MAX

وخلال أعمال التفتيش، أشادت مفتشة وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA بالدور الفعّال للإدارة العليا بالأكاديمية في ترسيخ وتطبيق معايير السلامة والجودة، كما أثنت على كفاءة فريق العمل ومستوى الأداء المتميز.

مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران وزارة الطيران

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