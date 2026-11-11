مصنع 63 الحربي.. قلعة صناعة النحاس والألومنيوم في مصر.. جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي تكشف قدرات صناعية ضخمة

في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والوقوف على معدلات الأداء والإنتاج الفعلية؛ أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي).

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد ورشة سحب الكابلات، حيث حرص على التأكد من انتظام العاملين في الحضور وبدء العمل في المواعيد المحددة، ومتابعة أعداد الورديات ومدى الالتزام بخطط التشغيل، إلى جانب الوقوف على مدى تحقيق المستهدفات الإنتاجية، مشددًا على أهمية الانضباط في العمل وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، مع توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء وجودة المنتجات.

توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الدور المحوري لشركات الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات التعاونية مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتفقد الوزير خط تصنيع سبائك النحاس المستخدمة في تصنيع الذخائر، واطلع على مراحل التشغيل وآليات الإنتاج، ومدى الاستفادة من الخامات المتاحة في تلبية متطلبات العملية التصنيعية.

القدرات الصناعية المتطورة

وفي إطار الوقوف على القدرات الصناعية المتطورة التي تتمتع بها الشركة، قام "جمبلاط" بالمرور على المسبك الروسي، والذي يمثل أحد الإمكانيات التصنيعية المهمة بالشركة لإنتاج المسبوكات والسبائك المعدنية المختلفة اللازمة لتصنيع الذخائر، إلى جانب إنتاج مكونات تدخل في تصنيع المواسير وغيرها من المنتجات المستخدمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، فضلا عن الإطلاع على إمكانيات المسبك السويسري لصهر النحاس بقطر 136 و 198 والذي يتم الإستعانة به في تصنيع العديد من المنتجات المدنية، وكذلك المسبك الفرنسي والذي يقوم بإنتاج مسبوكات الألومنيوم، بما يدعم تنوع المنتجات والمكونات المعدنية التي يمكن للمصنع إنتاجها، علاوة على تفقد المكبس الألماني، الذي يُستخدم في إنتاج الخامات الرئيسية للذخائر، بما يعكس تنوع القدرات الإنتاجية للشركة وإمكانية توظيفها في خدمة متطلبات القطاعين الدفاعي والمدني.

جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي

وشملت الجولة تفقد مخازن الشركة، بما في ذلك مخازن المدرفلات والمسحوبات، للوقوف على منظومة تخزين الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدى كفاءة إدارتها، فضلًا عن تفقد قطاع الصيانة للإطلاع على أعمال الصيانة الدورية وخطط الحفاظ على كفاءة المعدات والماكينات واستمرارية تشغيلها.

وتابع الوزير سير العمل داخل وحدة ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، والتي تسهم في تنفيذ أعمال التصنيع الدقيق وإنتاج قطع الغيار والمكونات المختلفة، فضلًا عن دعم عمليات الاستنباط والتطوير وتصنيع الصناعات المغذية، بما يدعم توجه الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بالإضافة إلى متابعة مراحل التشغيل بالخط المختص بأعمال عزل الكابلات بمختلف أقطارها، بدءًا من قطر 1 مم وحتى 150 مم، وتم متابعة سير العمل بخط توسعات درفلة النحاس للاستخدامات الصناعية الأخرى.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المعرض الخاص بمنتجات الشركة (مصنع 63 الحربي)، والذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات مثل مراوح تبريد المحركات، ومقاطع الألومنيوم الخاصة بالموصلات الهوائية، إلى جانب المسبوكات المختلفة المصنوعة من النحاس والألومنيوم، والتي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وفي إطار تنوع المنتجات التي تقدمها الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية، تشمل محفظة إنتاجها ثلاثة مجالات رئيسية، تتمثل في لفائف ورقائق الألومنيوم (Aluminium Foil)، حيث تنتج الشركة لفائف ورقائق الألومنيوم المستخدمة في الأغراض المنزلية، وعلى رأسها رقائق تغليف وحفظ الأطعمة المستخدمة في المطابخ، إلى جانب التطبيقات الصناعية المختلفة، وذلك باستخدام سبائك الألومنيوم (1050) و(8011)، بما يتيح تنوعاً في خصائص المنتجات وفقاً لطبيعة الاستخدام ، وتتوافر رقائق الألومنيوم بسماكات تبدأ من 0.009 مم وتصل إلى 0.2 مم، وبعروض تصل إلى 840 مم، مع إمكانية توفير أبعاد وأقطار داخلية متنوعة للفائف وفقاً لاحتياجات العملاء. وتتميز رقائق سبيكة (1050) بنقاء ألومنيوم يصل إلى 99.5%، بينما تتوافق المواصفات الكيميائية لسبيكة (8011) مع المواصفة الأوروبية EN 573، بما يدعم تنوع استخداماتها في التطبيقات المنزلية والصناعات الغذائية والصناعية، وفقاً لمتطلبات كل استخدام.

وهناك الموصلات الكهرباء الهوائية (Overhead Conductors)، فتنتج الشركة مجموعة متنوعة من موصلات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، تشمل موصلات الألومنيوم المجدولة، وموصلات النحاس المجدولة، والأسلاك الأرضية الفولاذية، وموصلات الألومنيوم المدعمة بقلب فولاذي ، بالإضافة إلى موصلات سبائك الألومنيوم غير المدعمة بقلب فولاذي، وتتوافر هذه المنتجات بمساحات مقاطع متنوعة تبدأ من 15 مم² وتصل إلى 500 مم² بحسب نوع الموصل، بما يتيح تلبية المتطلبات الفنية والتطبيقات المختلفة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأيضا الكابلات الكهربائية المعزولة Insulated Cables والتي تضم منتجات الشركة من كابلات الجهد المنخفض بجهد (0.6/1 كيلوفولت)، والمصنعة باستخدام موصلات النحاس والألومنيوم، سواء أحادية أو متعددة القلوب، مع توفير أنظمة عزل متنوعة من مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) والبولي إيثيلين المتشابك (XLPE)، بما يحقق تنوعاً في الخصائص الفنية وفقاً لطبيعة الاستخدام، كما تنتج الشركة كابلات مدرعة بشرائط فولاذية لتوفير الحماية الميكانيكية، وأخرى غير مدرعة، وجميعها مزودة بأغلفة خارجية من مادة PVC، وتشمل المقاسات المتاحة كابلات ألومنيوم أحادية القلب بمساحات مقطع من 16 إلى 120 مم²، وكابلات ثلاثية ورباعية القلوب بمساحات مقطع تصل إلى 240 مم² للقلب الواحد، بما يوفر حلولاً متنوعة لاحتياجات المشروعات والمنشآت والتطبيقات الكهربائية المختلفة.

وشهدت الزيارة الوقوف على انتظام سير العمل داخل المكاتب الإدارية بالشركة، إلى جانب متابعة إدارة الأزمات والتعرف على آليات عملها ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة لضمان استدامة العمل بكفاءة.

وأصدر "جمبلاط" خلال الجولة توجيهات بأهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بالشركة (مصنع 63 الحربي)، والعمل على رفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الانضباط داخل مواقع العمل، مع الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية للعملية الإنتاجية، مشددًا على ضرورة استمرار تطوير أساليب التشغيل والصيانة، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد من الأصول الإنتاجية.

واختتم الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط زيارته بعقد اجتماع مع العاملين بالشركة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لزيادة الإنتاجية، وحثهم الوزير على الحرص على العمل وزيادة الإنتاج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتطوير قدراتها التصنيعية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يدعم دورها كركيزة أساسية للتصنيع الدفاعي بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية.