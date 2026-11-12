سلطنة عمان تفوز باستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات للعام 2027

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات فوز سلطنة عُمان باستضافة أعمال "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" لعام 2027 في خطوة تؤكد دور سلطنة عُمان الريادي في تشكيل المستقبل الرقمي والمساهمة في تطوير الأطر التنظيمية العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي المنعقد في الدوحة بقطر للفترة الدورية 2027 - 2030 والذي شاركت فيه سلطنة عُمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات إلى جانب مشاركة ممثلي أكثر من 194 دولة لرسم سياسات قطاع الاتصالات، حيث يسعى المؤتمر لرفع مبادرات التعاون وتعزيز أثر الحوكمة المتعددة الأطراف على مستقبل القطاع.

وتعد استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي محطةً استراتيجية تجمع الهيئات التنظيمية وواضعي السياسات، وقادة كبرى شركات التكنولوجيا والاتصالات من مختلف دول العالم؛ لمناقشة التوجهات الاستشرافية في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بشكل عام، بجانب تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن استضافة سلطنة عُمان للندوة تعزز حضور سلطنة عُمان على الخارطة الدولية، وتوفر منصة رفيعة المستوى لإبراز المبادرات الوطنية والتجربة العُمانية في التحول الرقمي، مستندة إلى التخطيط الاستباقي للبنية الأساسية الرقمية ومرونة الأطر التشريعية.