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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد | حظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.. حافظ على هدوئك

برج الاسد
برج الاسد
نهى هجرس

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026

المريخ والمشتري بيخلوا الأسد في نوفمبر قوي ومتحمس وواثق، فاليوم مناسب إنك تقترح فكرة جديدة أو تاخد دور قيادي في مهمة، ولو جالك اقتراح من زميل شكله مش مقنع من الأول، اديله فرصة وفكر فيه بهدوء. 

توقعات برج الأسد مهنيا 

لمواليد 3 إلى 12 أغسطس، القمر الجديد يوم 9 نوفمبر ممكن يجيب تحديات تختبر شخصيتك، بس لو فضلت مركز على هدفك الأساسي هتتقدم، والمسؤولين بيقدّروا إيجابيتك ومبادرتك، فجهز نفسك من دلوقتي وحافظ على هدوئك

برج الاسد

توقعات برج الأسد عاطفيا

الشمس في العقرب بتفعّل البيت الرابع عند الأسد، بيت البيت والأم، فاليوم مناسب لوقت دافي مع العيلة والأحباب، وزيارة أو مكالمة مع الأم هتفرق معاكي. 

لو مرتبطة، اقضي مع شريكك سهرة هادية في البيت أحسن من خروجة مزدحمة، ولو لسه مش مرتبطة، اهتمي بنفسك وبالناس القريبة منك، والحب ممكن يجيلك من مكان مش متوقع. 

ولمواليد 23 يوليو إلى 2 أغسطس، نبتون بيزود الحساسية والتعاطف مع الناس، فخدي بالك إن مشاعرك قريبة من السطح النهارده

توقعات برج الأسد ماليا

المال في نوفمبر محتاج ثقة مدعومة بالمنطق، لأن المريخ والمشتري في الأسد معظم الشهر، يعني الحماس حلو، بس لازم يتراجع بالأرقام، اكتبي ميزانيتك وراجعي أي شراء اندفاعي، خصوصًا الكماليات اللي بتحبيها، وقبل أي استثمار أو التزام كبير، استشيري حد خبير. 

ولمواليد 13 إلى 22 أغسطس، المشتري في برجهم من 27 سبتمبر لحد 7 مارس 2027 وبيجلب النمو الشخصي والحظ الجيد والسعادة، فلو برجك في الفترة دي، الوضع العام داعمك.

توقعات برج الأسد صحيا 

القلب والظهر من المناطق اللي لازم الأسد تهتم بيها، فخدي بالك من وضعية الجلوس لو بتقعدي كتير، ومدّي ضهرك بين وقت والتاني. 

شوية مشي أو تمرين خفيف هيفيدك، وقللي الأكل الدسم والمنبهات بالليل، اشربي ماء كفاية، وحاولي تنامي بدري عشان تستعيدي طاقتك

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