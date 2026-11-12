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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون بين المالية وإعلام الجامعة الأمريكية لتطوير أداء الموظفين بالوزارة

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لتقديم برامج تدريبية وتعليمية بمختلف التخصصات لرفع القدرات المهنية للعاملين؛ وذلك فى إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وقَّع البرتوكول أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور محمود علّام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تعاون مستمر

قال أحمد كجوك وزير المالية: «عاوزين نطور من نفسنا طوال الوقت.. لتقديم أفضل خدمة ممكنة للناس والممولين والمستثمرين»، موضحًا أن الأولوية للاستثمار في بناء وتأهيل القدرات البشرية بكل المهارات الجديدة والضرورية.

أضاف الوزير، أن التواصل مع الآخرين وتقديم الخدمة وإدارة الوقت والإدارة يتطلب تدريبًا وتأهيلًا متواصلًا، وأن إجادة اللغة أمر مهم للاستفادة من التجارب الدولية «وصنع تجربة لايقة علينا».

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إننا لدينا التزام مشترك بالاستثمار في رأس المال البشري لتطوير الأداء المؤسسي، وأننا نعتز بثقة وزارة المالية، مؤكدًا تعزيز برامج متخصصة تتوافق مع أولويات الوزارة بما يلبي احتياجات العمل.

أوضح الدكتور محمود علّام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أننا لدينا رؤية مشتركة للتطوير المهني والتعليم المستمر وبناء القدرات، لافتًا إلى تعزيز خدمات تدريبية ومهنية بالقرب من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وزير المالية أحمد كجوك الجامعة الأمريكية اخبار مصر مال واعمال الموظفين بوزارة المالية العاملين بوزارة المالية

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