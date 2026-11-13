من الهضم لسكر الدم.. كيف يحمي ورق الغار خلايا الجسم؟

لا تقتصر فوائد ورقة الغار، المعروفة باسم ورق اللورا، على إضافة نكهة مميزة للأطعمة، بل تحتوي على مجموعة من المركبات النباتية التي قد تحمل فوائد صحية للجسم، خاصة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، فضلًا عن دور محتمل في تحسين مستويات السكر والكوليسترول في الدم، وفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات العلمية.

وتستخدم أوراق الغار على نطاق واسع في المطبخ، سواء عند إعداد اللحوم أو الدواجن أو الشوربة والأرز، لكن الاهتمام بها ازداد مع ظهور أبحاث تدرس تأثير مركباتها الطبيعية على التمثيل الغذائي وصحة القلب.

كيف تؤثر ورقة الغار على مستويات السكر في الدم؟

من أبرز الفوائد التي خضعت للدراسة تأثير ورق الغار المحتمل على مستويات سكر الدم، إذ أشارت دراسة منشورة في مجلة Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition عام 2009 إلى وجود تحسن في مستويات الجلوكوز لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني بعد تناول مسحوق أوراق الغار.

وشملت الدراسة 40 شخصًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني، جرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تناولت ثلاث مجموعات منها كبسولات تحتوي على 1 أو 2 أو 3 جرامات من مسحوق ورق الغار يوميًا، بينما تناولت المجموعة الرابعة دواءً وهميًا، واستمرت التجربة لمدة 30 يومًا.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات السكر في الدم بنسب تراوحت بين 21 و26% لدى المجموعات التي تناولت ورق الغار، مقارنة بعدم حدوث تغيرات مهمة لدى المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد ترتبط بتأثير بعض المركبات الموجودة في أوراق الغار على وظائف الإنسولين وتنظيم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

ومع ذلك، فإن الدراسة محدودة العدد والمدة، ولا تكفي وحدها لإثبات أن ورق الغار علاج للسكري أو وسيلة معتمدة للوقاية منه.

ورق الغار ومضادات الأكسدة.. كيف يحمي خلايا الجسم؟

تحتوي أوراق الغار على مركبات نباتية، من بينها الفلافونويدات والبوليفينولات، وهي مواد معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة.

وتساعد مضادات الأكسدة على مواجهة الجذور الحرة التي تتكون داخل الجسم نتيجة العمليات الحيوية والتعرض لبعض العوامل البيئية، إذ إن زيادة الإجهاد التأكسدي قد تؤثر سلبًا على الخلايا وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

لذلك، يُعد إدخال الأعشاب والتوابل الغنية بالمركبات النباتية ضمن النظام الغذائي المتوازن أحد الطرق المساعدة على تنويع مصادر هذه المركبات، دون اعتبارها بديلًا عن الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية الأخرى.

هل تساعد ورقة الغار على خفض الكوليسترول؟

لم تقتصر نتائج الدراسة السابقة على مستويات السكر، إذ رصد الباحثون أيضًا تحسنًا في بعض مؤشرات الدهون لدى المشاركين الذين تناولوا مسحوق ورق الغار.

وأظهرت النتائج انخفاض الكوليسترول الكلي بنسب تراوحت بين 20 و24%، بينما انخفض الكوليسترول الضار LDL بنسب تراوحت بين 32 و40% بعد 30 يومًا.

كما سجلت بعض المجموعات ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول الجيد HDL، وانخفاضًا في الدهون الثلاثية.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود تأثير إيجابي لمركبات ورق الغار على التمثيل الغذائي للدهون، وهو ما يستدعي إجراء دراسات أكبر لتحديد مدى فاعليته وأمان استخدامه على المدى الطويل.

هل تساعد ورقة الغار على تحسين الهضم؟

تُستخدم أوراق الغار تقليديًا ضمن وصفات الطعام والمشروبات العشبية، ويشيع الاعتقاد بأنها تساعد على تخفيف الانتفاخ والشعور بعدم الارتياح بعد تناول الطعام.

لكن لا تزال الأدلة السريرية البشرية التي تثبت هذه الفوائد الهضمية محدودة، ولذلك لا يمكن اعتبارها علاجًا للغازات أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

كيف يمكن استخدام ورق الغار في الطعام؟

يمكن الاستفادة من ورق الغار بسهولة من خلال إضافته إلى الأطعمة أثناء الطهي، ومن أشهر استخداماته:

إضافته إلى شوربة الخضراوات واللحوم والدواجن.

استخدامه مع الأرز والمرق لإضافة نكهة عطرية.

إضافته إلى تتبيلات اللحوم والدجاج.

استخدامه ضمن خليط التوابل المنزلية.

ويُفضل إزالة الأوراق من الطعام قبل تناوله، لأن أوراق الغار تظل صلبة نسبيًا وقد تسبب صعوبة في البلع أو إصابة عند ابتلاعها كاملة.

هل تناول ورق الغار يوميًا آمن؟

يُعد استخدام ورق الغار بكميات معتادة في الطهي آمنًا لمعظم الأشخاص، لكن تناول مسحوقه أو مستخلصاته بجرعات مركزة يختلف عن استخدامه كتوابل.

ويجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات ورق الغار، خاصة مع أدوية خفض السكر، لاحتمال حدوث انخفاض إضافي في مستويات الجلوكوز.

كما لا توجد جرعة علاجية يومية معتمدة يمكن التوصية بها، ولا تتوافر أدلة كافية على أمان الجرعات المركزة خلال الحمل والرضاعة.

هل يمكن الاعتماد على ورق الغار بدلًا من أدوية السكر والكوليسترول؟

رغم النتائج التي أظهرتها بعض الدراسات، لا يمكن الاعتماد على ورق الغار وحده لتنظيم السكر أو علاج ارتفاع الكوليسترول، كما لا ينبغي إيقاف الأدوية الموصوفة أو تعديل جرعاتها بسببه.

ويظل النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني، والمتابعة الطبية المنتظمة، والالتزام بالعلاج الموصوف، الركائز الأساسية للحفاظ على مستويات السكر والدهون ضمن المعدلات المستهدفة.