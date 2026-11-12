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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمانة العامة تناقش في عمان التقرير العربي الثالث حول الفقر المتعدد الأبعاد

اجتماع كبار المسؤولين المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان
اجتماع كبار المسؤولين المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان
الديب أبوعلي

نظمت الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) اجتماع كبار المسؤولين يومي 11 و12 نوفمبر 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (45)، الذي رحّب باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع لـ«مناقشة مشروع التقرير العربي الثالث حول الفقر المتعدد الأبعاد».

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبالتعاون مع الشركاء من منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وغيرهم من الوكالات والمنظمات الأممية، بالإضافة إلى جامعة أكسفورد، وبمشاركة كبار المسؤولين من وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء.

التقرير العربي للفقر المتعدد الأبعاد 

وأشار مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى أن التقرير العربي الثالث حول الفقر المتعدد الأبعاد يُعد وثيقة إقليمية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، الذي أُقرّ من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، موضحاً أن التقرير يشكّل مراجعة شاملة متخصصة من خلال تحليل أوضاع الفقر المتعدد الأبعاد.

وأوضح أن التقرير يسهم في تعميق فهم أنماط الفقر المتعدد الأبعاد ومحركاته في المنطقة العربية، من خلال تحليل الفروق بين الدول العربية متوسطة الدخل والدول الأقل نمواً، وتسليط الضوء على أبرز أوجه الحرمان.

ويضع التقرير عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بالسياسات الكفيلة بمعالجة قضايا الفقر على المستويين الإقليمي والوطني، من بينها:

  • استخدام دليل الفقر المتعدد الأبعاد لرصد مخصصات الميزانية.
  • استخدامه في استهداف الأسر المعيشية أو المناطق المحلية.
  • إنشاء منصة إقليمية لتصميم السياسات واستخدامها في إطار الدليل.

وأضاف مسؤول الأمانة الفنية للمجلس أنه سيتم عرض مشروع التقرير على الدورة (46) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها يوم 1 ديسمبر 2026 في جمهورية مصر العربية، لاعتماده، ومن ثم إطلاقه خلال إحدى الفعاليات الأممية الهامة، بما يمكّن من الحصول على الدعم الدولي والأممي اللازم لتنفيذ توصيات التقرير والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.

الأمانة العامة جامعة الدول العربية الجامعة العربية الأردن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المملكة الأردنية الهاشمية وزارة التنمية الاجتماعية الإسكوا الأمم المتحدة اليونيسف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جامعة أكسفورد

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