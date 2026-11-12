اجتماع عاجل بين نتنياهو وآيزنكوت للإطلاع على المستجدات الأمنية

أفادت تقارير في وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ اجتماعاً لإطلاع غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يش عتيد"، على المستجدات الأمنية.

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء تأكيد فوري لهذه التقارير، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اتهام علني وجهه آيزنكوت لنتنياهو برفض عقد مثل هذا اللقاء معه، وهو إجراء جرت العادة على اتباعه مع زعيم المعارضة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انتقادات إلى آيزنكوت، وذلك على خلفية رسالة وجهها الأخير إلى نتنياهو يحثه فيها على "توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والمصلحة الوطنية".