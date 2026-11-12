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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقفلوا الحلل وغطوا الأكل.. أزهري يكشف وصايا نبوية لحماية المنازل من الشيطان

السحر
السحر
اخبار توك شو

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أهمية الالتزام بعدد من الآداب الدينية عند دخول المنزل، لحماية البيت من الشيطان، مشيرًا إلى ضرورة إغلاق الأبواب، وإلقاء السلام عند الدخول، وذكر اسم الله عند تناول الطعام.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من السنن النبوية تغطية أواني الطعام والشراب، وإغلاق زجاجات المياه، وعدم ترك الأواني مكشوفة، موضحًا أهمية اتباع هذه التعاليم في الحياة اليومية.

نصائح نبوية لحماية المنزل من الشيطان

 

ولفت الدكتور محمد علي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك أواني الطعام والشراب مكشوفة، مؤكدًا ضرورة تغطية الحلل والأواني التي تحتوي على الطعام، وعدم تركها مفتوحة بعد الانتهاء من إعداد الطعام أو غسيل الأواني.

وأشار إلى أن هناك أحاديث نبوية صحيحة تؤكد أهمية إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، موضحًا أن من يدخل منزله دون إلقاء السلام وذكر الله يكون الشيطان قد شاركه في الدخول، وكذلك إذا تناول الطعام دون قول «بسم الله» شاركه الشيطان في طعامه.

الأزهر الشريف الأزهر الآداب الدينية علماء الأزهر

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