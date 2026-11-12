بمشاركة 70 من كبار قادة الشركات العالمية.. الحكومة تكشف تفاصيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مشاركة نحو 70 شخصية رفيعة المستوى من قيادات كبرى الشركات العالمية في الاجتماع المقرر عقده بالقاهرة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى الفضائية، أن المشاركين يضمّون عددًا من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية والرؤساء التنفيذيين، بما يوفر فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي.

جلسات نقاشية بمشاركة الوزراء المعنيين

وأشار إلى أن فعاليات الاجتماع على مدار يومين ستتضمن شقًا رسميًا يشمل جلسات نقاشية بمشاركة الوزراء المعنيين، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبحث سبل التعامل مع أي معوقات قد تواجه المستثمرين، واستعراض الآفاق المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد

وأضاف أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لطرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام قيادات الشركات العالمية، والتعرف على تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم، بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

شراكات ومشروعات استثمارية حقيقية

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركة هذه القيادات الاقتصادية العالمية، من خلال حوار مباشر ومناقشات تستهدف تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات استثمارية حقيقية.