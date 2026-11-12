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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبيعات «يوم العزاب» في الصين ترتفع 4.8% إلى 267 مليار دولار

مبيعات «يوم العزاب»
مبيعات «يوم العزاب»
أ ش أ

ارتفعت مبيعات مهرجان التسوق السنوي «يوم العزاب» في الصين بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.78 تريليون يوان (267 مليار دولار)، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، مدفوعة بتوسع منصات التجارة الإلكترونية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة لتعزيز المبيعات والترويج للمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا، وفقا لبيانات شركة «سينتون» المتخصصة في أبحاث السوق.

وأظهرت البيانات أن نمو المبيعات جاء أبطأ بكثير من الزيادة المسجلة خلال دورة العام الماضي، والتي بلغت 14.2%، في ظل ضعف ثقة المستهلكين واستمرار تراجع سوق العقارات وتراجع توقعات الدخل والمخاوف المتعلقة بأمن الوظائف، وهي عوامل ألقت بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشهدت حملة هذا العام توسعا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت شركة «جيه دي دوت كوم» بيع أكثر من 50 مليون منتج مرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 300 مليون طلب خدمات خلال فترة العروض.

وأضافت الشركة أن قيمة المعاملات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ومحطات العمل والكاميرات والنظارات وأجهزة التسجيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت عمليات البحث عن مصطلح «التوكن» بأكثر من 13 مرة مقارنة بالفترة السابقة للحملة، وزادت مبيعات باقات الرموز المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة بأكثر من عشرة أضعاف.

وتشير الرموز إلى وحدات الحوسبة التي يشتريها المستخدمون للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل التطبيقات والخدمات المعتمدة عليها.

من جانبها، سلطت مجموعة «علي بابا» الضوء على أداء العلامات التجارية الجديدة المرتبطة بالاتجاهات التكنولوجية والاستهلاكية الناشئة، مشيرة إلى أن 333 علامة تجارية لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات تصدرت مبيعات فئات متخصصة خلال الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر، من بينها شركة «فوزوزو» المتخصصة في روبوتات المرافقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «إيت سليب» الأمريكية المتخصصة في تقنيات النوم الذكي.

ولم يتضح على الفور مدى إسهام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تقدم توصيات للمستهلكين وتوجههم خلال عملية التسوق وتساعدهم على إتمام المشتريات، في زيادة إجمالي المبيعات. كما لم تعد منصتا «تاوباو» و«تي مول» التابعتان لعلي بابا، إلى جانب «جيه دي دوت كوم»، تعلنان أرقاما إجمالية لقيمة البضائع المتداولة، وتركزان بدلا من ذلك على أداء فئات وعلامات تجارية ومؤشرات محددة للمستخدمين.

وقال ليو شينجليانج، المحلل التكنولوجي المستقل المقيم في بكين، إن مهرجان «يوم العزاب» لم يعد يتمتع بالحيوية التي كان يشهدها سابقا، بسبب تعدد العروض الترويجية على مدار العام، مضيفا أن توزيع التخفيضات على عدة أسابيع أضعف شعور المستهلكين بضرورة اقتناص الصفقات في ليلة واحدة.

ويُعد «يوم العزاب»، الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، أحد أكبر مواسم التسوق الإلكتروني عالميا، وبدأ كمناسبة اجتماعية للاحتفال بالعزاب في الصين، قبل أن تحوله شركة «علي بابا» عام 2009 إلى مهرجان للتخفيضات والعروض التجارية، امتد تدريجيا من يوم واحد إلى عدة أسابيع، وأصبح مؤشرا مهما لقياس اتجاهات الاستهلاك والتجارة الإلكترونية في الصين.

مبيعات مهرجان التسوق السنوي يوم العزاب الصين

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