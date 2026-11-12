رسميا.. الأرجنتين تجدد عقد ليونيل سكالوني حتى 2030

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تمديد عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، ليستمر في قيادة راقصي التانجو خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

ويأتي قرار التجديد في إطار رغبة الاتحاد الأرجنتيني في الحفاظ على الاستقرار الفني واستمرار المشروع الذي قاده سكالوني، وحقق خلاله المنتخب العديد من الإنجازات والبطولات الكبرى.

ونجح سكالوني في قيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب الفوز ببطولتي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وكانت التقارير أشارت إلى اتفاق الطرفين على استمرار المدرب الأرجنتيني، مع إمكانية تمديد تعاقده حتى مونديال 2030.