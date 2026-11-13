النيابة تحقق في اتهام حمدي النقاز بالتعدي على زوجته بالضرب بالشيخ زايد

تباشر الجهات المختصة التحقيق في اتهام زوجة لاعب نادي الزمالك السابق، التونسي حمدي النقاز، له بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، داخل مسكن الزوجية بمدينة الشيخ زايد، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما، بعدما حررت الزوجة محضرا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد تتهمه فيه بالاعتداء عليها.

بلاغ زوجة حمدي النقاز في قسم شرطة الشيخ زايد

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حضرت زوجة اللاعب السابق إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وطلبت تحرير محضر ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها، مشيرة في أقوالها إلى نشوب خلافات زوجية بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الزوجة أن الخلافات تصاعدت بسبب شكوكها في ارتباط زوجها بعلاقة مع سيدة أخرى، وهو ما تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت، بحسب روايتها، إلى اعتداء بالضرب أسفر عن إصابتها.

الإجراءات القانونية وفحص الاتهامات

وعقب تلقي البلاغ، جرى تحرير المحضر اللازم، والاستماع إلى أقوال الزوجة بشأن ملابسات الواقعة وتفاصيل الخلاف الذي سبق الاعتداء المزعوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص الاتهامات المنسوبة للاعب السابق.

وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والوقوف على حقيقة ما ورد بأقوال الزوجة، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات.