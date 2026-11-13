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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لخفض ضغط الدم.. تعرف على أفضل وقت النوم

النوم
النوم
نهى هجرس

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر التي يُمكن الوقاية منها لأمراض القلب والوفاة، في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يُعاني ما يقرب من نصف البالغين من ارتفاع ضغط الدم، ولا يُسيطر عليه الكثير منهم، وتؤثر عدة عوامل متعلقة بنمط الحياة على ضغط الدم، بما في ذلك التوتر، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والنوم. 

وتشير الأبحاث إلى أن عدم انتظام مواعيد النوم وقلة النوم يرتبطان بارتفاع ضغط الدم

إذن، ما هو الوقت الأمثل للنوم للحفاظ على ضغط دم صحي؟ 

يقول الخبراء إنه لا يوجد وقت مثالي، ولكن الأهم هو الحفاظ على جدول نوم منتظم يسمح لك بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، إذا كنت تستيقظ في الساعة السادسة أو السابعة صباحًا، فهذا يعني أن عليك أن تنام بين العاشرة والحادية عشرة مساءً. 

فيما يلي، يشرح أخصائيو التغذية وطبيب القلب كيف يؤثر التوقيت على ضغط الدم، ويشاركون أفضل استراتيجياتهم لتحسين صحة القلب والنوم 

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لماذا يعتبر الوقت من العاشرة إلى الحادية عشرة مساءً أفضل وقت للنوم لدعم ضغط الدم

يتبع ضغط الدم إيقاعًا يوميًا

تتبع جميع أجهزة الجسم تقريبًا إيقاعًا يوميًا ، وهو عبارة عن ساعة داخلية مدتها 24 ساعة تقريبًا تؤثر على الشهية والهضم ودرجة حرارة الجسم وإفراز الهرمونات والنوم

يتبع ضغط الدم إيقاعًا يوميًا طبيعيًا أيضًا"، فهو يميل إلى الارتفاع بعد الاستيقاظ والانخفاض أثناء النوم.

لكن عدم انتظام مواعيد النوم قد يُخلّ بهذا الإيقاع. 

:قد يؤدي عدم انتظام مواعيد النوم إلى تعطيل هذا الإيقاع والمساهمة في أنماط ضغط دم غير مواتية، ويساعد الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة في دعم هذه العمليات التنظيمية الطبيعية.

النوم الكافي يسمح بانخفاض ضغط الدم خلال الليل

عادة ما ينخفض ضغط الدم بنسبة تتراوح بين 10% و20% أثناء النوم، وهو نمط يُعرف باسم الانخفاض الليلي، وهذا يمنح جهازك القلبي الوعائي فترة من انخفاض الضغط"،

مع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض أقل من المتوقع في ضغط الدم أثناء النوم، وهو نمط يُعرف بعدم انخفاض ضغط الدم الليلي، وقد ربطت الأبحاث هذا النمط بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

كما يدعم النوم الكافي والمنتظم إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي لجسمك، على الرغم من أن النوم وحده لا يضمن نمط انخفاض صحي في درجة الحرارة

المصدر eating well 

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