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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية يشارك بمنتدى التعاون والابتكار الصيني الأفريقي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شارك الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، في فعاليات منتدى التعاون والابتكار الصيني الأفريقي (China-Africa Innovation Cooperation and Development Forum 2026)، والذي تستضيفه مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين وممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية من الصين ومختلف الدول الأفريقية.


وخلال مشاركته فى المنتدى استعرض الدكتور تامر سمير  فى كلمته ، تاريخ العلاقات الأكاديمية والتعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية والجامعات الصينية، ومراحل تطور هذه العلاقات، والجهود المبذولة لتعزيز التواصل وبناء شراكات أكاديمية وبحثية تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتبادل الخبرات والزيارات الطلابية والأكاديمية.


وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية أهمية مواصلة تطوير علاقات التعاون مع الجامعات الصينية، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، ويوفر فرصًا أوسع أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على التجارب الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي المستدام بين الجانبين.


ويعد منتدى التعاون والابتكار الصيني الأفريقي من أبرز المحافل الدولية المعنية بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يُعقد سنويا منذ عام 2021، بموافقة مجلس الدولة الصيني، وتنظمه وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بالتعاون مع الحكومة الشعبية لمقاطعة هوبي.


وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «الابتكار والتعاون من أجل التنمية، والعمل معًا نحو التحديث»، وتشهد تنظيم المنتدى الرئيسي، إلى جانب سبع فعاليات موضوعية تحت مظلة «العلوم والتكنولوجيا بلس»، وفعالية للترويج الدولي، فضلًا عن المسابقة الخامسة للابتكار وريادة الأعمال للشباب الصيني الأفريقي، والمنتدى الثاني للتعاون والابتكار التعليمي بين الصين وأفريقيا.


كما تتضمن الفعاليات إطلاق منصة التعليم الإلكتروني المفتوح الصينية الأفريقية (China-Africa MOOC Platform)، وتنفيذ نشاط «موجّه الابتكار الأخضر» بالتزامن في جنوب أفريقيا، إلى جانب الإعلان عن أربعة مخرجات رئيسية خلال المنتدى الرئيسي الذي عقد يوم 11 نوفمبر الجاري، لدعم مسارات التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار المشترك بين الصين والدول الأفريقية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية منتدي التعاون رئيس جامعة بنها الأهلية

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