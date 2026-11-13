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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية تحضير نودلز بنكهات مختلفة بطريقة سهلة وبسيطة

نودلز
نودلز
هاجر هانئ

نودلز من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأطباق الأخرى، كما تتسم بأن يمكنك تطبيقها في المنزل بأكثر من نكهة مختلفة مما يدفع العديد إلي تناولها.

مقادير نودلز بالستربس


● ستربس مقلية

● نودلز بيض مطهية

● صويا صوص

● نشا

● شطة

● سمسم محمص

● ثوم مفروم

طريقة تحضير نودلز بالستربس


في طاسة يشوح الثوم والشطة والسمسم في الزيت
يقطع الستربس وتضاف للطاسة
ثم يضاف الصويا صوص
يذوب النشا في الماء
ثم يضاف للطاسة مع استمرار التحريك حتى الحصول على صوص
تضاف النودلز وتخلط جيدا
وتقدم ساخنة

نودلز بالستربس

مقادير نودلز صيني باللحمة


● مكرونة فيتوتشيني مسلوقة

● ½ كيلو لحمة شاورما

● جزر

● بصل أحمر جوليان

● فلفل ألوان

● ثوم مفروم

● جنزبيل فريش

للصوص
● 1 ملعقة كبيرة صويا صوص
● عسل
● خل
● كاتشب حار
● صوص حار
● نشا
● ¼ كوب ماء


طريقة تحضير نودلز صيني باللحمة


في طاسة على النار يوضع زيت زيتون ثم يوضع شاورما لحمة , ملح , فلفل و تشوح المكونات
في بولة يوضع صويا صوص , عسل , خل , كاتشب , صوص حار و تقلب المكونات يضاف نشا , ماء و تقلب المكونات
فى طاسة على النار يوضع زيت زيتون ثم يوضع ثوم مفروم , جنزبيل فريش , بصل احمر جوليان , فلفل ألوان , جزر و تشوح المكونات
تضاف طاسة الخضار على طاسة اللحمة و تقلب المكونات
يضاف الصوص على الخضار و اللحمة ثم تضاف مكرونة فيتوتشينى
تقلب المكونات جيداَ
توضع النودلز الصيني باللحمة في طبق التقديم و يوضع على الوجه سمسم و حبة بركة ثم تقدم.

مقادير  نودلز بالخضار والدجاج


● صويا صوص ١/٢ كوب

● كاتشب ١/٢ كوب

● ثوم مفروم ٦

● زنجبيل مفروم ١ ملعقة كبيرة

● عسل ٢ ملعقة كبيرة

● ملح وفلفل

● ١ ملعقة كبيرة نشا

للخضار :
● زيت سمسم ٢ ملعقة كبيرة
● ٢ صدور دجاج مقطعة شرائح
● ملح
● فلفل
● بصل شرائح
● جزر مقطع شرائح
● ١/٢ فلفل أخضر و أحمر
● مكرونة فتوتشيني
للوجه :
● بصل أخضر
● ١ ملعقة صغيرة سمسم


طريقة تحضير نودلز بالخضار والدجاج


يشوح الدجاج في الزيت مع ملح وفلفل
ثم ترفع من على النار ويشوح الجزر في نفس الطاسة
ثم يضاف البصل والفلفل والثوم والجنزبيل ويشوحوا
يضاف كاتشاب وصويا صوص
يذوب النشا في كوب ماء ويضاف للطاسة
ثم يضاف الدجاج مرة أخرى وتترك للغليان
ثم يضاف المكرونة وزيت السمسم
وتخلط جيدا
وتقدم ساخنة

نودلز مقادير نودلز بالستربس طريقة تحضير نودلز صيني باللحمة مقادير نودلز صيني باللحمة نودلز بالخضار والدجاج مقادير نودلز بالخضار والدجاج

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