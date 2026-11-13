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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحفظ على مخزن غير مرخص بالخانكة ضبط بداخله 6 آلاف لتر مواد بترولية

المخزن
المخزن
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق المختصة بالخانكة بالتحفظ على مخزن غير مرخص بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عُثر بداخله على قرابة 6 آلاف لتر من المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قد تمكنت من ضبط القائمين على إدارة المخزن، لقيامهم بتجميع وحجب كميات من المواد البترولية حصلوا عليها من إحدى محطات الوقود بدائرة المركز، عقب تعطيل وحدة القياس الآلي بالمحطة، بما يتيح لهم التلاعب في كميات المواد البترولية الواردة والمنصرفة.


وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يعتزمون طرح الكميات المضبوطة بالأسواق وإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار تزيد على السعر المقرر، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق المختصة الخانكة شرطة التموين

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