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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية طب القوات المسلحة

المجلس القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة
المجلس القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة
أمل مجدى

شاركت الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان ، في جلسة «صحة المرأة» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة.

حيث استعرضت جهود المجلس في تعزيز صحة المرأة المصرية والارتقاء بجودة حياتها في مختلف مراحل العمر، وأكدت أن صحة المرأة تمثل أحد المحاور الأساسية لتمكينها، وركيزة رئيسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اهتمام المجلس بصحة المرأة ينطلق من إيمانه بأن صحتها تنعكس بصورة مباشرة على صحة الأسرة والمجتمع ككل. كما أوضحت أن مفهوم الصحة يتجاوز الجانب الجسدي ليشمل الأبعاد النفسية والعقلية والاجتماعية والبيئية والروحانية.


واستعرضت جهود المجلس في دعم صحة المرأة، من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية، ومنها «100 مليون صحة»، و«صحتك من صحة مصر»، و«أنتِ الأهم»، إلى جانب التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والوقاية والكشف المبكر عن الأورام، خاصة أورام الثدي وسرطان عنق الرحم، وتعزيز الصحة النفسية والاهتمام بصحة الفتيات والمرأة المسنة.
كما تناولت جهود المجلس في دعم حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات صحية دامجة وميسرة، ومساندة الأمهات والقائمات على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز الحماية الصحية للمرأة من العنف من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ووحدات صحة المرأة الآمنة.
وأشارت إلى حرص المجلس على توسيع نطاق الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والحدودية من خلال القوافل العلاجية، ونشر الوعي الصحي عبر حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار، وبالتعاون مع الواعظات بوزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، إلى جانب الرسائل التوعوية التي ينشرها المجلس عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المجلس القومي للمرأة لتعزيز صحة المرأة وحمايتها، باعتبارها ركيزة أساسية لأسرة مستقرة ومجتمع أكثر صحة وتماسكًا.

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