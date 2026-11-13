صلاح حسب الله: تصريحات ترامب بشأن الإخوان للاستخدام السياسي والحسابات الانتخابية

قال الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، إن التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تنظيم الإخوان لا تعكس بالضرورة تحولا حاسما في موقف واشنطن من التنظيم، وإنما تأتي في إطار الاستخدام السياسي الداخلي، ومحاولة توظيف هذا الملف بما يخدم حسابات الحزب الجمهوري، خاصة في ظل نتائج الانتخابات الأخيرة وصعود بعض الشخصيات ذات الخلفيات الإسلامية إلى المشهد السياسي الأمريكي.

وأوضح حسب الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعاملت مع التيارات والجماعات المختلفة وفقا لمصالحها، دون الالتزام بموقف ثابت تجاه توجهاتها الفكرية، مشيرا إلى أن واشنطن قد تتعامل مع تيارات ذات خلفيات فكرية متباينة، سواء كانت إسلامية أو شيوعية أو غيرها، متى رأت في ذلك ما يخدم مصالحها السياسية.

واستشهد حسب الله بتغير المواقف الأمريكية تجاه بعض الشخصيات التي تولت مواقع قيادية في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري، رغم ارتباطها السابق بقوائم الإرهاب.

وأضاف متحدث مجلس النواب السابق أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإخوان تحمل رسائل سياسية موجهة إلى الداخل الأمريكي، ولا تعني بالضرورة أن واشنطن تتجه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحظر التنظيم أو تجفيف منابعه.

وربط حسب الله هذه التصريحات بالتطورات الانتخابية الأخيرة، وما أفرزته من صعود شخصيات ذات خلفيات إسلامية، معتبرا أن الحزب الجمهوري يوظف هذا الخطاب لتأكيد توجهاته السياسية وتحقيق مكاسب داخلية.

وشدد حسب الله على أن مواجهة محاولات إعادة تدوير تنظيم الإخوان تتطلب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من صعود التيارات الإسلامية في عدد من الدول العربية، وما قد يترتب عليه من تداعيات على استقرارها.

وأشار إلى أن بعض هذه التيارات رفعت شعارات الديمقراطية، لكنها انتهجت، بحسب وصفه، أساليب حكم اتسمت بالتشدد والقمع، بما يتعارض مع المصالح العامة للدول وشعوبها.