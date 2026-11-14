قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة الطيران.. وزير النقل الأمريكي يوجه تحذيرا عاجلا إلى الكونجرس
هشام سليمان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء متحف لمقتنيات السينما المصرية| فيديو
لأول مرة منذ التأسيس .. حدث تاريخي يخص علم كوريا الشمالية
مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر
مصطفى حسني يتأثر بتلاوة الشيخ عوض الفردي ويقبّل يده في دولة التلاوة
خالد الدرندلي يكشف موعد اختيار المنسق العام الجديد لمنتخب مصر
وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام
دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين
دون تغيير.. سعر عيار 24 في الصاغة الآن
لميس الحديدي: أطفال غزة يموتون من البرد.. أنقذوا الناس قبل فوات الأوان
قبل عرضه على النواب.. أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم نظر محاكمة 42 متهما بخلية داعش المرج

محكمة
محكمة
مصطفي رحب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 42 متهما بتنظيم داعش المرج، في القضية رقم 28428 لسنة 2025 جنايات المرج المقيدة برقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثانى وحتى الأخير لجامعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.


 

محاكم بدر تنظيم داعش حصر أمن دولة عليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

داري وزوجته امام السيارة

أشرف داري يهدي زوجته سيارة فارهة.. ويوجه لها رسالة رومانسية| شاهد

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد