المرافعة في محاكمة 3 متهمين بـ«خلية النزهة الإرهابية».. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، المرافعة في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025 جنايات النزهة، المقيدة برقم 2007 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية النزهة الإرهابية.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 3 متهمين بـ«خلية النزهة الإرهابية»

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بقيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووجه لباقي المتهمين تهمةالانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.