قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 75 مليون زيارة أولية ودورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية
خماسية وأرقام تاريخية.. ماذا قال الكاف عن تألق منتخب مصر أمام مالاوي؟
ناهد السباعي تعلن وفاة عمتها مديحة السباعي وتطلب الدعاء لها
مصر وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
الإفتاء تحذر من نشر الشائعات: ترويج الأخبار المضللة سبب للإثم والعذاب
لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل
كرر عدم احترامه .. وزير خارجية أمريكا يهاجم القانون والمحكمة الجنائية الدوليين
نادي قضاة الإسكندرية يحتفي برواد العدالة ويستقبل معاوني النيابة الجدد
رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك
نجيب ساويرس يرد بسخرية على أحمد الفيشاوي بسبب محمد رمضان
خلال خطبة الجمعة.. آخر وصية لإمام مسجد توفي على المنبر في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ«أحداث مذبحة كرداسة».. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، الحكم في إعادة محاكمة متهمين محكوم عليهما بالسجن المؤبد غيابيا لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

هيئة المحكمة 

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ«أحداث مذبحة كرداسة»

كانت النيابة العامة في القضية رقم 1273 لسنة 2016 جنايات كرداسة، المقيدة برقم 119 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة، أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام وتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة متهمين مذبحة كرداسة إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

ترشيحاتنا

HomeView

سر الارتباط الوثيق.. لماذا يعتمد جهاز أبل HomeView على الآيفون؟

واتساب

واتساب يفاجئ مستخدمي أندرويد.. ميزة جديدة تخفي الرسائل النصية بعد قراءتها فورا

بايك BJ40

أسعار بايك BJ40 موديل 2027 في السعودية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد