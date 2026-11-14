على متنها 800 سائح روسي.. شرم الشيخ تستقبل «أستوريا جراند» للمرة الأولى

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، السفينة السياحية «أستوريا جراند» (ASTORIA GRANDE)، بميناء شرم الشيخ البحري، في أول زيارة لها إلى المدينة، وعلى متنها نحو 800 سائح روسي و450 فردًا من أفراد الطاقم، وذلك ضمن رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ في المنطقة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة رئيس مدينة شرم الشيخ، فيما كان في استقباله بميناء شرم الشيخ البحري مدير الميناء، إلى جانب ربان السفينة والوكيل السياحي المسؤول عن رحلتها.

وتفقد محافظ جنوب سيناء السفينة وأقسامها المختلفة، واطلع على إمكاناتها والخدمات المقدمة على متنها للسائحين، كما تابع إجراءات استقبالها بالميناء والتسهيلات المقدمة للوفد. وأكد المحافظ أن الزيارة الأولى للسفينة «أستوريا جراند» إلى شرم الشيخ تمثل إضافة جديدة لحركة السياحة البحرية بالمحافظة، وتعكس ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وأمنية وخدمية، فضلًا عن قدرتها على استقبال السفن السياحية والوفود الدولية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التيسيرات اللازمة للسفن السياحية والزائرين، بما يدعم حركة السياحة الوافدة، ويسهم في تنويع الأنماط السياحية، وترسيخ مكانة شرم الشيخ على خريطة السياحة الدولية.

ويبلغ طول السفينة «أستوريا جراند» 193 مترًا، وعرضها 27.6 متر، فيما يصل غاطسها إلى 6 أمتار، وتبلغ سعتها القصوى نحو 1300 راكب.

كانت السفينة قد انطلقت في رحلتها البحرية من تركيا، وتضمنت محطاتها مدينة الإسماعيلية، قبل وصولها إلى شرم الشيخ، على أن تواصل رحلتها إلى ميناء العقبة في الأردن.