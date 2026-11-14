لدفع معدلات الأداء.. محافظ المنيا يوجه بالإسراع في إنجاز ملف المتغيرات المكانية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في الملف، والوقوف على ما تم تحقيقه من مستهدفات، ومناقشة آليات تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والإسراع في تحقيق المستهدف وإنجاز ملف المتغيرات المكانية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالدقة وسرعة الفحص والتعامل مع المتغيرات المرصودة، باعتبار الملف أحد الأدوات المهمة في إحكام الرقابة على منظومة البناء والحفاظ على حقوق الدولة.

كما وجه المحافظ بأهمية تحفيز العاملين بالملف وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتشجيع روح المنافسة الإيجابية لتحقيق المستهدفات، جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، و المهندس أيمن ولى الدين مسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة وعدد من مهندسي وفني وحدة المتغيرات المكانية.