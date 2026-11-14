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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط لص سرق سبائك ذهبية من داخل مكتب في الإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف لمكتبها وسرقة بعض محتوياته بالإسكندرية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة من (سكرتيرة بأحد المكاتب – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف للمكتب محل عملها عقب غلقة وسرقة (2 سبيكة ذهبية - مبلغ مالى) من داخله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) وضبط بحوزته (المسروقات المستولى عليها) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب “المفتاح المصطنع” وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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