نيران أديس أبابا تعبر الحدود.. فرار 10 آلاف كيني من منازلهم بعد وصول 50 ألف لاجئ إثيوبي

أفادت مجموعة "نيشن ميديا" (Nation Media Group) بأن أكثر من 10 آلاف كيني، يقيمون بالقرب من الحدود الكينية-الإثيوبية في منطقة "مويالي" بمقاطعة "مارسابيت"، قد نزحوا من ديارهم نتيجة امتداد القتال الدائر بين القوات الإقليمية لإقليمي "أوروميا" و"الصومال" في إثيوبيا.

وصول 50 ألف إثيوبي إلى كينيا

وذكر حاكم مقاطعة "مارسابيت"، محمود علي، أن تقييماً سريعاً للاحتياجات -أجرته الحكومة الكينية- قدّر أعداد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى مقاطعة "مارسابيت" بأكثر من 50 ألف شخص، وذلك منذ اندلاع القتال في 18 أكتوبر في بلدة "مويالي" الحدودية المتنازع عليها وقد أثر هذا الصراع بشكل مباشر على المجتمعات المحلية في الجانب الكيني.

ووفقاً لصحيفة "ديلي نيشن" (Daily Nation)، فقد فرّ سكان مناطق "سيسي" (Sessi)، و"شارع بياشارا" (Biashara Street)، و"لامي" (Lami)، و"هيلو" (Heillu) من منازلهم، وسط تقارير عن سقوط رصاص طائش وقذائف صاروخية (RPGs) عبر الحدود.

وتشير تقارير الشرطة إلى مقتل شخصين جراء الرصاص الطائش، وإصابة أكثر من 20 آخرين منذ بدء القتال.

كما حذر الحاكم محمود علي من وجود ذخائر غير منفجرة في مناطق سكنية ومرافق عامة.

وأشار الحاكم إلى أن عمليات النزوح وتدفق اللاجئين الإثيوبيين تضع ضغوطاً متزايدة على الخدمات الصحية المحلية، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء، ونقص الأدوية، وتدهور الأوضاع الغذائية. وقد أدت حالات الإصابة المؤكدة بمرضي الحصبة والحصبة الألمانية إلى تصاعد المخاوف من تفشي المزيد من الأمراض، مما دفع إلى المطالبة بتوسيع نطاق التحصين، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتوفير الدعم الغذائي، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

كما تسبب القتال في تعطيل الأعمال التجارية، وحركة التجارة عبر الحدود، وإمدادات الكهرباء، مما أدى إلى تقويض سبل العيش في المجتمعات الحدودية بشكل أكبر.

وفي تقارير سابقة، وثقت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية اندلاع الاشتباكات في 18 أكتوبر، على خلفية توترات نشبت بسبب رفع علم "إقليم الصومال" في "مويالي"، ومقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما.

وقد تصاعدت المواجهة لتتحول إلى تبادل مستمر لإطلاق النار بين القوات الإقليمية لإقليمي "أوروميا" و"الصومال"، مما أدى إلى امتداد الصراع إلى المناطق المجاورة، ودفع السكان للفرار، فضلاً عن تعطيل حركة النقل وإغلاق المتاجر والمصالح التجارية.