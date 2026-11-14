كيف تستفيد الشركات من التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية؟

توسعت الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد منح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام الحلول الرقمية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

الشركات الحاصلة على موافقات استخدام التكنولوجيا المالية

تضم القائمة شركات: مصر لتأمينات الحياة، وبي إيه إم لإدارة الأصول، وحالاً للوساطة في الأوراق المالية، وإم إن تي تيك القابضة، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ونايس دير للحلول المالية، ودايرة للتمويل متناهي الصغر، وأزيموت للاستثمارات – مصر، وإيه إف لتداول الأوراق المالية، وإتش سي لتداول الأوراق المالية.

أنشطة تشملها الموافقات

شملت الموافقات 6 أنشطة مالية غير مصرفية، هي:

التأمين على الحياة.

إدارة الأصول.

الوساطة وتداول الأوراق المالية.

نشاط أمين الحفظ.

التخصيم.

التمويل متناهي الصغر.

ماذا يُقصد بالتكنولوجيا المالية؟

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن التكنولوجيا المالية (FinTech) تُعد إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وتعني استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.

أبرز مزايا استخدام التكنولوجيا المالية

وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، يسهم دمج الحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية في تقليل تكلفة تقديم الخدمات وتسريع إجراءاتها، وتسهيل وصول فئات أكبر من المجتمع إلى الخدمات المالية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات والعمليات، ودعم الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

كيف تدخل التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات؟

تتضمن الموافقات استخدام شركات متخصصة في الحلول الرقمية، من بينها خدمات التحقق الإلكتروني والتعريف الإلكتروني والبرمجيات، بما يدعم مزاولة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا.

ماذا يستفيد العملاء والمستثمرون؟

تستهدف هذه الخطوة توسيع الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي والاستثماري، وتيسير تقديم الخدمات عبر الحلول التكنولوجية.