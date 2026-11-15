يهم أصحاب المعاشات.. اجتماع هام بلجنة القوى العاملة بحضور رئيس هيئة التأمينات.. اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات المقدمة أمام البرلمان على واقع الخدمات، وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

مناقشات هامة بشأن المعاشات

كما تناقش اللجنة مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية.

على جانب آخر، تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاثنين طلب الإحاطة بشأن الإسراع في تشغيل فرع توثيق شهر عقاري مؤقت بمكتب بريد صان الحجر بمحافظة الشرقية، لحين إنشاء مجمع المحاكم، إلى جانب بحث مدى جاهزية منظومة الشهر العقاري الإلكتروني لاستيعاب حجم الطلب المتوقع قبل التشغيل الفعلي.

اجتماعات لجان البرلمان

تبحث اللجنة طلبات إحاطة بشأن التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة مياه شطوره بمركز طهطا، وعدم الانتهاء من إنشاء مستشفى طما بمحافظة سوهاج، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ثلاثة كباري بمركز دار السلام، وتدبير 60 مليون جنيه لرفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس، واستكمال محور وسط الدلتا.