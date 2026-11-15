قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح
مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة الـ30 ألف معلم
زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم
مسئولون أمريكيون يكشفون تفاصيل عن صناعة إيران لمنظومتها الصاروخية
جمال محمد علي: شوقي غريب هو اللي وضّح إن باسم علي مش هينفع يكون في جهاز المنتخب
مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: علي ماهر من أوائل المدربين المصريين الحاصلين على رخصة A Pro
زكي عبدالفتاح: اتفقنا مع سوازيلاند على اعتماد المباراة دوليًا.. وهدفا محمد صلاح صحيحان
موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية .. والقناة الناقلة
مدحت العدل يُخطط لعمل مسرحي عن رائدات السينما المصرية.. ويكشف مفاجأة بشأن «حليم» ونجاح «أم كلثوم»
زكي عبدالفتاح: عجبني فكر علي ماهر لكن طريقة اللعب دي هتكون خطر لو لاعبنا السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يهم أصحاب المعاشات.. اجتماع هام بلجنة القوى العاملة بحضور رئيس هيئة التأمينات.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات المقدمة أمام البرلمان على واقع الخدمات، وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

مناقشات هامة بشأن المعاشات

كما تناقش اللجنة مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية.

على جانب آخر، تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاثنين  طلب الإحاطة بشأن الإسراع في تشغيل فرع توثيق شهر عقاري مؤقت بمكتب بريد صان الحجر بمحافظة الشرقية، لحين إنشاء مجمع المحاكم، إلى جانب بحث مدى جاهزية منظومة الشهر العقاري الإلكتروني لاستيعاب حجم الطلب المتوقع قبل التشغيل الفعلي.

اجتماعات لجان البرلمان

تبحث اللجنة طلبات إحاطة بشأن التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة مياه شطوره بمركز طهطا، وعدم الانتهاء من إنشاء مستشفى طما بمحافظة سوهاج، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ثلاثة كباري بمركز دار السلام، وتدبير 60 مليون جنيه لرفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس، واستكمال محور وسط الدلتا.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد