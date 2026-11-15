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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدايا وألعاب وفقرات ترفيهية.. مبادرة شبابية تدخل البهجة على أطفال السرطان بالأقصر

مبادرة للاطفال مرضى السرطان
مبادرة للاطفال مرضى السرطان
شمس يونس

في لفتة إنسانية لدعم الأطفال خلال رحلة العلاج، نظمت مبادرة «جبر الخواطر الشبابية» زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استهدفت مساندة الأطفال مرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولأسرهم.

وشهدت الزيارة تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال داخل المستشفى، في محاولة للتخفيف من الضغوط النفسية التي يواجهونها خلال رحلة العلاج، ومنحهم أوقاتا من البهجة بعيدا عن أجواء المرض وجلسات العلاج.

كما تفقد أعضاء المبادرة الأقسام الداخلية بالمستشفى، وحرصوا على التواصل مع الأطفال وأسرهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وسط تفاعل من المرضى الصغار الذين استقبلوا الزيارة بفرحة كبيرة.

وأعرب أعضاء المبادرة عن تقديرهم لما يقدمـه مستشفى شفاء الأورمان من خدمات علاجية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد، مشيدين بمستوى الرعاية الطبية والجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والعاملون بالمستشفى لخدمة المرضى.

من جانبه، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة شباب مبادرة «جبر الخواطر»، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تمثل دعما مهما للأطفال خلال رحلة العلاج، لما تتركه من أثر إيجابي في حالتهم النفسية وتسهم في رفع معنوياتهم.

وأكد فؤاد استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها العلاجية المجانية لأبناء صعيد مصر، وفقا لأحدث المعايير الطبية، مشيرا إلى أن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين يمثل دعما مهما لاستمرار رسالة المستشفى في علاج مرضى الأورام.

ووجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشكر للقائمين على المبادرة والمتطوعين المشاركين فيها، داعيا إلى استمرار المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المرضى وأسرهم وترسيخ قيم التكافل والتضامن.

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